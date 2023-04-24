攔阻被騙款項 警示受款帳戶圈存止扣延長到48小時

民眾匯款後、才驚覺被騙時，往往錢都追不回來，為協助檢警調單位有更多時間調查、攔阻到民眾受詐騙款項，銀行公會接受警政署建議，擬將警示受款帳戶圈存、止扣時間，從目前24小時、延長到48小時，各銀行將有一個月調整期，預計5月底前上路。

目前「警示帳戶聯防機制」中的警示受款帳戶，有兩種通報方式，一、由各銀行接獲檢警調單位（如民眾去警察局報案）通報，二、受詐騙民眾自行赴銀行通報。

銀行接獲通報後，除將受詐騙帳戶列為疑似警示帳戶，也需查閱該疑似警示戶內的被騙款項，是否已轉出到其他受款機構，如款項已轉出，銀行需立即通知下一家受款銀行，看是否來得及做攔阻。

而受款行接獲通報後，若這筆資金尚未被領走，需先對該帳戶交易做審慎查證，並先將該筆疑似被騙款項先做圈存控管，再看檢警調單位後續的調查結果。

依現行規定，這筆疑似遭詐款項被最後一家受款銀行「圈存」僅限24小時，但檢警調單位認為24小時過短，不利調查案件，建議金管會可延長到72小時。

但銀行公會認為，若圈存時間過長恐造成不必要客訴、或影響客戶商業活動，因此衡平考量，受款行對疑似被騙款項的圈存、止扣僅延長到48小時，以讓檢警調有更多時間調查、讓被害人有時間報警，也有更大機會攔阻到受詐款項。

不過，一旦受款行超過48小時過後，若仍未接獲警方的警示帳戶通報，則逕自解除圈存或止扣。