想開戶？金管會防杜人頭戶 「四大職業」銀行將列高警戒

為防杜人頭帳戶，銀行公會擬新增五大需高度警戒的樣態，其中對職業是屬兼職、打工、臨時工、及派遣等4大非正職者，銀行應細問客戶開戶動機和目的，另因應公司戶做人頭帳戶案件增加，也新增臨櫃變更負責人的異常態樣等，要全面打擊人頭戶。

金管會已要求各銀行從臨櫃、資訊、管理、交易及教育宣導等五路並進防杜人頭戶，日前更進一步要各銀行需在存摺上加註警語：客戶賣帳戶給詐團使用者，恐最重處5年以下有期徒刑，藉以嚇阻民眾任意販賣帳戶。

台版柬埔寨案頻傳，詐團利用低息貸款勾引缺錢民眾，再將這些人囚禁並交出銀行帳戶做人頭戶供詐團移轉贓款和洗錢，又或是民眾自願販賣帳戶給詐團等，導致人頭帳戶日益猖獗，讓政府芒刺在背。

目前銀行公會「防杜人頭帳戶範本」中，已羅列臨櫃、資訊、管理、交易及教育宣導等五大面向做防範，在警政署等相關部會建議下，公會研擬修訂該範本，增列五大需高度警戒的樣態。

一、民眾臨櫃開戶時，填寫職業若是「待業中」，新增屬「兼職」、「打工」、「臨時工」及「派遣」等四大非正職者，行員更應細問客戶開戶動機和目的。

銀行主管解釋，很多詐團為避免被銀行查證，因此拿受害者帳戶開戶時，都以臨時工等非正職搪塞，因此若客戶職業以廣義自由業或服務業帶過時，更應提高警覺。

二、若提供的電子信箱、手機與他人共用又無法合理說明，疑似人頭戶風險極高。

三、長時間未往來，卻突然來行辦理「提高轉帳限額」又無法提出合理解釋。

四、檢警發現近期利用公司（非個人）做人頭戶案件增加，這次也新增若客戶辦理變更負責人時，新負責人對公司營運狀況不清楚或無法正確回答、或新負責人原職業與欲擔任的公司職業類別不相關，外觀似幫派或組織成員者，也列入異常態樣。

五、客戶申辦業務時，面對行員詢問得透過手機用LINE或電話詢問他人，外表疑似遭虐、神情緊張、或疑似遭他人監控等特殊異常情況。

其他新增強化措施，如金管會要求，客戶申請非本人網路銀行及電話語音銀行的約定轉入帳號者，各銀行需視客戶性質和風險程度高低，從申辦日後次一日生效改為次二日生效，拉長生效時間，及各銀行在存摺加註客戶提供帳戶做非法使用的警語。