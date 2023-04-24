富邦開大型壽險第一槍！用分紅保單取代投資型保單

為接軌新制度並兼顧保戶的投資需求，富邦人壽開大型壽險公司第一槍，擬用分紅保單取代投資型保單。富邦人壽總經理陳世岳今（24）日指出，目前富邦人壽的投資型保單，每月初年度保費（FYP）金額約30、40億元，未來計畫用分紅保單取代投資型保單，且比重愈高愈好。

陳世岳表示，資本市場逐漸回溫，為協助民眾兼顧未來保障和穩健投資，富邦人壽將推出著重長期壽險保障並強調與保戶紅利共享的分紅保單，富邦推出的美元分紅保單，預期紅利高達5.5%、高於市場水準。

為接軌IFRS 17、ICS，壽險公司積極推動產品轉型。陳世岳表示，富邦人壽今（2023）年第 1 季分期繳的保單比重達到50%、創三年來新高，展望未來，除持續拉高分期繳占比，銷售主力將放在利變型保單、健康險與分紅保單，今年目標是拉高分紅保單比重，並取代投資型保單。

陳世岳強調，分紅保單具三大優勢：具有獨立分紅帳戶機制，保戶共享富邦（2881）長期平穩的投資回報和經營績效；雙重紅利，有機會享有年度保單紅利及終期保單紅利；約定紅利分配，保戶享可分配盈餘七成以上並明訂於保單條款。

富邦人壽執行副總董采苓解釋，分紅保單在建議書上有「預期報酬率」，因分紅保單有較高比率會布建在股票部位，長期報酬率會較高，一旦兩期不分紅，就要向主管機關說明理由及改善措施，保戶只要長期持有，就可以兼顧保障與長期累積資產的優勢。

對於富邦人壽喊出「用分紅保單取代投資型保單」，其他大型壽險高層表示，比起投資型商品，分紅保單「比較難和客戶解釋清楚」，要達到較高的預期紅利，必須配置較多的股票，但股票的波動度很高，仍有無法達成預期紅利標準的風險。

對於富邦人壽的產品策略，大型壽險高層坦言：「我們在會議上有討論過、也正在密切關注同業的動向，但暫時不會跟進。」

為滿足不同客群需求，富邦將推出一系列包括新台幣、外幣（美元）、躉繳或3年或6年等分期繳的終身壽險及還本型分紅保險商品，無論是資產累積或是財富傳承、還是退休規畫等不同目標，均可依自身需求選擇。

富邦人壽指出，保單分紅來自分紅保單的死差、費差及利差，其中以利差益為主要來源，也就是分紅保單實際投資收益率高於保單計算保單價值準備金的預定利率，選擇一家穩健經營且有績效表現的投資團隊相當重要。選購分紅保單時可透過保險公司官網公開揭露的財務資訊，檢視是否經營穩健，及具備長期穩健分紅的潛力。