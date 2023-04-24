M1B、M2貨幣「死亡交叉」擴張 央行信心喊話：台股資金動能充足

中央銀行今（24）日公布3月金融情況，因活期性存款成長減緩，M1B年增率降為2.01%；而外匯存款成長縮減，使M2年增率跌至6.58%。M1B低於M2年增率，市場稱為貨幣「死亡交叉」格局，恐不利股市資金動能。

對此，央行經研處副處長蔡惠美強調，M1B為活期性存款，所以被視為與股市相關，不過現在的金融環境與過去不一樣，透過網路或數位設備，不論是活存到定存，或定存轉活存，隨時都可轉移。由於央行2022年3月以來五度升息拉高定存利率，民眾與企業紛紛把活存轉到定存、獲取較高報酬率，但若要投資股市，隨時可以轉回來，「國內資金動能十分充足、對股市資金動能不會有影響。」

蔡惠美認為，台股與美股高度連動，股市的變動不只有資金動能因素，還要關注國際經濟金融市場的變化。

央行統計顯示，3月M1B年增率2.01%，為2009年2月以來的逾14年新低，M2年增率6.58％，為逾兩年半低點。

央行統計顯示，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，3月來到3兆1,421億元，月增115億元，連三月上漲並為七個月新高。蔡惠美指出，3月平均股價指數由15,529點上漲至15,653點，股市成交值也從2,132億元增至2,215億元，是證券劃撥存款增加的主因。

央行每月公布的貨幣總計數有三種，包括M1A、M1B和M2，三者間的關係，有如「同心圓」。 同心圓的最內圈為M1A，包括民眾口袋的錢，加上支票存款及活期存款的總和；M1A的外面一圈是M1B，就是M1A再加上活期儲蓄存款，因貨幣組成自由度高，M1B被市場視為股市資金動能指標。

M1B加上定存、外幣存款及郵政儲金等準貨幣，就是廣義貨幣總計數M2。央行貨幣政策是以M2為主要觀察及控制指標。

一般而言，貨幣總計數成長快速，代表國內貨幣及購買力增加，景氣與股市會比較活絡；數據下降通常表示貨幣減少、景氣下滑。累計今年1至3月，M1B及M2平均年增率分別為2.26%及6.68%。