富邦人壽進軍分紅保單 期繳比重首破50%

富邦人壽在保單策略上出現大調整。富邦人壽總經理陳世岳今天指出，相較於先前主打利變型商品或投資型保單，今年將新進軍分紅保單商品，而且繳費方式主打期繳而非躉繳；根據富邦人壽內部評估，分紅保單由於分期繳，而且可兼將投資利得、死差、費差分給保戶共享，因此能降低保戶解約的誘因，對於壽險公司的現金流有更穩定的幫助，因此躍為今年的主打商品。

富邦人壽也統計，在分紅保單推動之下，目前期繳保費佔比已超過全數比重50%，這是前所未見的突破。

市場上除了英商保誠人壽之外，現在富邦人壽是唯一一家本國壽險公司提供分紅保單的業者，在市場上會否引領其他壽險公司跟進，已受矚目，去年以來在債券殖利率飆高、美元高息優利的號召之下，大批保戶解約保單，普遍衝擊國內壽險公司現金流穩定性，因此在商品對策上，富邦人壽率先推出分紅保單，比起利變險，分紅保單相對不受宣告利率不如美元定存利率或債券投資報酬率的干擾，對保戶也相對具有持有的誘因，再加上用期繳方式進行，更能穩定現金流。

富邦人壽也指出，今年的業務員總規模，將以維持2萬人左右的人次為目標，由於疫情期間不少壽險業務員離開，因此今年的增員預計有5千人，比起去年超過4千人規模更大，2022年增員人數比起2021年增加3成，今年會更高。

儘管去年壽險公司普遍面臨股債評價損失衝擊，但富邦人壽指出，2022全年稅後獲利約655.5億元，仍創下歷年次高紀錄，淨值比遠高於法定最低要求3%以上，均為業界第一，且去(2022)年底合併總資產已超過5.6兆元，資本適足率(RBC)超過300%維持良好水準；另初年度保費收入(FYP)達1,063億元、總保費(TP)收入近3,461.7億元，穩居市場領先地位，其中銀行通路即佔超過542億元，以市佔率近14%位居同業之首。

陳世岳也提出今年三大年度方針，包括了公平待客推動永續、保險普惠深耕年輕關懷高齡、公司經營穩健獲利；他指出，富邦人壽將持續強化善用資金的影響力，透過綠色投資、綠色採購、綠能發展等實際行動驅使產業永續發展，持續展現對社會環境與弱勢高齡的關懷，並發揮富邦金控金融百貨優勢，深化內外部通路產能與合作，發展保障型商品及策略型分紅保險，滿足民眾全方位保障需要；同時也重視員工照顧，提供優渥的生育和育兒補助。

在綠色投資上，富邦人壽統計，2022年綠色投資金額達1兆8,948億元，且近七年累積綠色採購金額達5.05億元，富邦人壽亦持續結合富邦金控多元金融服務優勢，包括金金併帶入約350萬新客戶，以及北富銀Costco聯名信用卡、富邦媒mo幣經濟圈等，以強化業務精實、提升業務產能為目標，深耕自有通路發展，並依外部通路特性及策略分群經營，持續推動多元通路行銷、深化合作關係，提供更優質且全方位的金融保險服務。

在網路投保推動上，富邦人壽指出，2022年重大疾病險投保件數及總保費均為業界之冠，亦提供微型保險商品，自開辦以來累計關懷全台逾10萬名經濟弱勢民眾。

陳世岳也表示，富邦人壽目前的銀保通路市占率最高，目前共與全台36家銀行合作，2022年首年保費收入超過542億元、市佔率近14%，排名同業第一，2023年繼續穩固投資型類全委和台幣利變壽外，今年更增加美元期繳和策略型分紅保單等銷售，以滿足客戶穩健資產的需要與期待。

對於分紅保單的優點，富邦人壽則細數三大優勢，包括，一、具有獨立分紅帳戶機制，保戶共享富邦長期平穩的投資回報和經營績效；二、雙重紅利，有機會享有年度保單紅利及終期保單紅利；三、約定紅利分配，保戶享可分配盈餘七成以上，並明訂於保單條款，對此富邦人壽將推出兼包括台幣與美元、躉繳及三年或六年分期繳的不同選項，終身壽險及還本型分紅保險商品，無論是資產累積或是財富傳承、還是退休規劃等不同目標，均可依自身需求選擇。