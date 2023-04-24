立委：證交所是合法賭場 獲利應全民共享 全民釋股

證交所去年每股盈餘6.8元，立委今（24）日提及不管台股漲跌，證交所做莊是只賺不賠，而執照是政府給的，等於合法的賭場，如果修正證交法第128條，由會員制改為公司制，將所賺獲利讓全民共享，日後若修法修股，應加入全民釋股精神。

立法院財政委員會今天考察台灣證券交易所等證券期貨F4業務，立委賴士葆表示，放眼國際趨勢，證券交易所都是公司制為主，國內在2021年修法改為會員制是錯的，交易所賺這麼多錢應該讓全民共享，因交易所業務只賺不賠，但根據證交法第128條，證交所只有一點點民股，要轉讓也沒辦法。立委羅明才也附議，如果修法釋股，應該加入全民釋股的精神。

不過，對於立委的看法，金管會副主委邱淑貞表示，目前並無修改證交法第128條的計畫。

證交所第128條規定：公司制證券交易所不得發行無記名股票；其股份轉讓之對象，以依本法許可設立之證券商為限。每一證券商得持有證券交易所股份之比率，由主管機關定之。