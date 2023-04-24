證交所：碳權交易所第一階段將會聚焦國外碳權

臺灣碳權交易所預計於今年中完成設立登記，證交所董事長林修銘今（24）日表示，碳權交易所第一階段設立以後會及聚焦於國外碳權的部分，協助國內企業完成國際相關需求，在國內執法相關出爐之後，希望扮演積極性角色，讓台灣碳排速度能夠加快，目前正在籌劃階段，初估有三大類人才需求。

林修銘表示，國際上包括新加坡等國家，大家在碳權交易所也是近兩三年才開始，現為初步起步階段，台灣來說，不是要與國際競爭，而是要與國際合作，幫助國內企業作為地球村的一份子。

針對團隊所需人才，林修銘表示，預估團隊成員大概需要10位左右人員，三大主要人才需求，首先為交易人才，這部分為證交所專長、再來是需要能夠提供碳諮詢的碳權專業人才，需研討該如何連結智庫資源、最後則是需要行銷與業務等推廣人才一同組合團隊，此外，也需要系統與IT 等專才組成團隊。