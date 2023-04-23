房市降溫...行庫衰退最厲害 今年這兩家房貸要拚5%成長

這波房市降溫，以行庫房貸量衰退最厲害，台銀、華南銀、彰銀（2801）等均從雙位數成長，一路降到個位數，合庫也從約9%年成長壓到5%，今年還會繼續衰退下去嗎？彰銀和華南金（2880）日前法說會上，已同步喊出今年房貸要拚5%成長目標。

據金管會統計，2月底華南銀房貸餘額5011.7億元、年增0.88%下探三年新低，是前十大房貸行中，首家房貸逼近零成長者。

2月底彰銀房貸餘額更降到3828億元、年衰退0.36%，已連兩個月陷入衰退，房貸排名也被台新銀超車，未能排入前十大、屈就第11名。

彰銀日前法說會上坦言，政府推出健全房市措施，包括平均地權條例，雖然此修正案不溯既往，讓投資客被迫賣出壓力降，但對國內房市影響仍大，尤其對預售屋和私法人囤房等措施，會讓預售屋買氣下滑，對推案量多、庫存多的建商會受到衝擊。

另據統計，今年首季六都買賣移轉棟數、年減24.1%，是2019年、五年最低交易紀錄，房市買盤續縮，預計建商也會放緩建案開發。

彰銀主管說，但考量房市自住型購屋的鋼性需求仍在，今年將聚焦自住市場需求，提供首購、新轉戶和公教人員優惠貸款方案，也看好特定都市地區計畫劃地的土地重劃區，或區段徵收地區建案發展，今年整體房貸年增仍拚5%成長。

華南銀主管也坦言，即便不動產景氣降低，但房貸業務是引進客源和財管戶的敲門磚，今年將續朝整批分戶房貸做開源，並強化房貸戶商品滲透率，也以5%成長為目標。