專營電支業者 2月代理收付金額下滑

金管會近日公布2月電支業務概況，代理收付實質交易款項由1月117.3億下滑至108.3億元，大部分專營電支業者都下滑，其中以全支付減幅較大，街口支付再次穩固了代收付第一的寶座。

全支付表示，2月為消費淡季，因此電支業者皆下滑，將來會與專屬通路合作拉抬淡季營運。

電支業者2月「度小月」，事實上過年後消費力衰退並非侷限於電子支付，整體消費環境皆疲軟，全支付表示，為因應淡季衰退，會以結合特約合作商戶，提出專屬優惠或攜手精選品牌推出任務型活動等方式刺激消費。

街口支付表示，今年淡季除了加強行銷活動力度外，更推動跨境支付，讓交易頻次提升，成功降低月減幅度。

國內外小額匯兌領域，一卡通龍頭地位仍無可動搖，透過與LINE合作，鞏固社群轉帳領域。

一卡通解釋，2月國內小額匯兌大幅衰減主要肇因為1月逢農曆新年，民眾包紅包、轉帳頻率大增，拉高基期，且2月天數較少，導致小額匯兌下滑，但其實只是回到一般民眾日常使用頻率。