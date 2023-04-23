專營電支業者 2月代理收付金額下滑

經濟日報／ 記者李秉豪／台北報導

金管會近日公布2月電支業務概況，代理收付實質交易款項由1月117.3億下滑至108.3億元，大部分專營電支業者都下滑，其中以全支付減幅較大，街口支付再次穩固了代收付第一的寶座。

全支付表示，2月為消費淡季，因此電支業者皆下滑，將來會與專屬通路合作拉抬淡季營運。

電支業者2月「度小月」，事實上過年後消費力衰退並非侷限於電子支付，整體消費環境皆疲軟，全支付表示，為因應淡季衰退，會以結合特約合作商戶，提出專屬優惠或攜手精選品牌推出任務型活動等方式刺激消費。

街口支付表示，今年淡季除了加強行銷活動力度外，更推動跨境支付，讓交易頻次提升，成功降低月減幅度。

國內外小額匯兌領域，一卡通龍頭地位仍無可動搖，透過與LINE合作，鞏固社群轉帳領域。

一卡通解釋，2月國內小額匯兌大幅衰減主要肇因為1月逢農曆新年，民眾包紅包、轉帳頻率大增，拉高基期，且2月天數較少，導致小額匯兌下滑，但其實只是回到一般民眾日常使用頻率。

消費 一卡通 全支付

延伸閱讀

曾格爾曬轉帳紀錄退款了　吐「郁方不斷言語侮辱」盼遠離紛爭

美3月就業數據訊息混亂 Fed再升息1碼機率升高

獲利回吐數百億！ 勞動基金累計前2月收益數維持在這水準

蝦皮賣家要簽金流協定？ 女工程師被假買家騙轉帳58萬元

相關新聞

八大行庫搶才 最高薪7萬

景氣不佳，八大行庫徵才卻報佳音。

臺灣期市交易量 去年寫次高

臺灣期貨市場2022年總交易量為3億8,446萬8,497口，日均量為156萬2,880口，成交量能表現穩健。今年日均量...

專營電支業者 2月代理收付金額下滑

金管會近日公布2月電支業務概況，代理收付實質交易款項由1月117.3億下滑至108.3億元，大部分專營電支業者都下滑，其...

20-40歲年齡層 期貨市場新開戶主力

受通膨與升息因素影響，實質經濟成長趨緩，許多企業出現營收成長動能趨緩、甚至衰退的情況，使得證券市場量能減少，影響股票期貨...

期貨商品小型化契約彈性高 市場青睞

近年來資本市場多空變動快速，期貨商品也推陳出新，契約規模小、交易彈性高的小型化契約，持續受到期貨市場青睞，其中，美國那斯...

匯市最前線／熱錢匯出 台幣偏弱

熱錢落跑，國內股匯雙挫，新台幣匯率上周五（21日）連五貶，終場貶值1分，收在30.622元，為逾一個月新低，成交量14....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦