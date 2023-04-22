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國泰客戶子女獎學金 申請進入倒數計時

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰青年節系列活動起跑，高中暨大專3x3籃球賽　各地陸續開打進軍決賽舞台。圖/國泰金控提供
國泰青年節系列活動起跑，高中暨大專3x3籃球賽　各地陸續開打進軍決賽舞台。圖/國泰金控提供

2023年國泰青年節系列活動起跑，「客戶子女獎學金」進入倒數計時，報名期限至4月25日止，符合申請資格者敬請把握機；「 高中暨大專3x3籃球賽」各地預賽陸續開打，老將新秀揮灑汗水 ，在球場上一較高下，努力爭取進入總決賽的機會。

國泰金控（2882）秉持「大樹成長、文化深耕」理念，辦理「國泰青年節」系列活動已邁入第47年，藉由多元活動回饋保戶並傳達正面積極力量。

「客戶子女獎學金」鼓勵客戶子女努力向學，舉凡國泰人壽及國泰世華銀行客戶子女均有機會申請，申請期限進入倒數計時階段，活動將於4月25日截止，每年參與者眾，歡迎把握申請機會 ，其中大專組可獲得5,000元、高中組可獲得3,000元獎學金。

為提昇校園運動風氣，培養青年學子運動習慣，加強團隊合作精神的「高中暨大專3x3籃球賽」，每年均吸引眾多青年學子積極參與，今年度各地預賽陸續開打，其中不乏過去創下優秀成績的熟面孔再次馳騁球場，當然也有許多新秀隊伍躍躍欲試，大家以球會友，用球技一較高下，爭取進入6月18日在新北市板橋的總決賽門票，熱血挑戰冠軍獎盃>

更多詳細資訊，請上網搜尋「國泰青年節」 https://www.cathay-young.com.tw。

國泰人壽 大專 獎學金

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