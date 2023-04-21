中信金任PCAF亞太區主席 永續年會談再生能源專案融資

迎世界地球日，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控（2891）」）今（21）日參與「地球解方2023永續設計行動年會」，與產、官、學界專業人士交流永續發展議題，分享參與國際倡議組織之經驗，並於永續創新論壇中說明中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）成功推動再生能源專案融資發展的關鍵因素，展現對永續發展的支持。

「地球解方2023永續設計行動年會」由5% Design Action社會設計平臺主辦，中國信託金控幕僚長暨發言人高麗雪出席開幕儀式、中國信託銀行企業融資處副總經理李靜婷擔任永續金融創新論壇講者。高麗雪幕僚長表示，中信金控持續發揮金融影響力，支持多項國際倡議，現任碳核算金融聯盟（Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF）亞太區主席，提供風險管理實務經驗，參與倡議機構框架及方法學制定小組供全球金融業遵循及參考。

中信金控意識到財務碳排盤點的重要性，率先臺灣同業加入PCAF，持續擔任亞太區主席。PCAF上（3）月召開第一季線上會議，包含臺灣、日本、韓國、澳洲、馬來西亞等地超過80家金融成員機構成員共同參與，討論甫於上月發布的《不動產營運溫室氣體盤查和報告技術指南》，補充規範不動產溫室氣體排放量盤查相關之方法學，提供金融機構透明一致的測量核算指引；中信金控更是PCAF全球核心小組唯一亞洲成員，與全球21家標竿金融業共同制定第二版「金融業全球溫室氣體盤查和報告準則The Standard」指引，預期將協助全球總資產逾89兆美元、參與PCAF之382家金融機構進行財務碳排盤點及減量，共同努力達成2050淨零排放目標。

李靜婷副總經理則進一步分享，隨著永續意識興起，中信銀行藉由投融資實踐影響力紅利（Impact Alpha）的願景，不遺餘力地參與赤道原則謹慎評估高汙染產業，協助客戶因應供應鏈購買綠電。中信銀行亦善用金融專業，擔任彰芳暨西島離岸風電計畫、大彰化離岸風電計畫東南風場、中能離岸風電計畫三案之財務顧問及統籌主辦行，聯貸總金額逾新臺幣2,000億元，創新專案融資模式引領金融業與客戶攜手達成SDGs指標，更創造社會就業與和諧共榮；中信銀行亦主辦廢棄物再生能源（Waste to Energy）融資聯貸案，為環境及社會帶來正面效益，兼顧獲利及長期競爭力。

中信金控亦為臺灣首家加入「自然相關財務揭露小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）之企業，持續參與TNFD的框架制定討論，2022年亦參與聯合國環境規劃署金融倡議（United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI）規劃的TNFD試行計畫，與全球42家金融機構為本月出版的TNFD試行計畫報告書提供研究案例，以強韌的風險管理能力參與聯合國永續行動。