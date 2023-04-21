快訊

嘉義3死家暴凶殺案 妻生前最後發文曝光「你能不能放過我」

影／新北五股觀音坑溪橋驚傳倒塌 3名工人受困待救

影／蘋果西打有沉澱物廠房發黴滴水 桃衛生局封存4萬多箱成品

首季全國以房養老核貸件數220件 申請大戶北北基占一半

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

金管會統計，今年第1季國內銀行核貸以房養老件數達220件、年增18.2%、核貸金額15.25億元、年成長13%；以區域來看北北基申請戶最多，今年首季件數達142件、年增27.9%，件數逾全國一半，核貸額度11.93億元、年增12.5%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，隨著社會結構改變，兒女多不在身邊，或是兒女奉養力有未逮，近幾年國人漸漸能接受以房養老等財產多元利用的方式，減輕養老生活的經濟壓力。

另外高屏區今年首季件數達26件、核貸額度1.24億元，分別年增52.9%、64.8%，中彰投區今年第1季40件、核貸2.10億元，年增48.1%、49.9%，但桃竹苗、雲嘉南及宜花東都是減少，顯見以房養老以主要都會區的接受度較高。

住商不動產台北師大加盟店店東游聖獻分析，都會區以房養老申請增加有三項原因：第一孩子不在身邊，第二擁有穩定退休收入，最後則是都會區價值高。

以房養老 金管會

延伸閱讀

養老靠房趨勢增 升息後以房養老增18%

3大五鐵共構站去年房價分歧 南港站下修3.6%！原因曝光

五鐵共構也保不了房價？這站買方轉向價跌3.6%

外資看壞？外國人投資台灣不動產業年減4成

相關新聞

證交法揪藏鏡人條款 立法院三讀通過

立法院今（21）日三讀通過被稱為「揪出藏鏡人條款」的《證券交易稅》部分條文修正案，將持股大戶申報門檻從10％調降為5％，...

中信投信52週行動力 落實「投資我們的地球」

近年ESG蔚為全球風潮，但許多企業目前仍停留在理論框架階段。中國信託投信秉持中信金控回饋社會使命，落實ESG實踐，同時響...

安聯投信與好事交易所攜手實踐永續 讓原生種「台灣油芒」復耕

自許成為最有溫度的主動式基金專家「安聯投信」一路走在永續投資的道路上，響應母公司──安聯環球投資所訂定的3大主題，展現出...

持續打造綠色分行 國泰世華年底增至8家太陽能分行

國泰世華銀行（2882）以行動響應世界地球日「投資我們的星球 」主張，21日宣布將持續聚焦「綠色能源」、「綠色營運」與「...

台灣大推出「iPhone卡緊收」服務 為中小企業搶攻嗶商機

看好電子支付發展，台灣大（3045）大將於五月攜手台北富邦銀行提供 Apple「iPhone卡緊收」服務 (Tap to...

彰銀攜手廣三SOGO及義大世界 台灣Pay消費回饋10%

迎接百貨公司母親節消費檔期，銀行業者趁勢搶攻行動支付商機 ，彰化銀行（2801）與廣三SOGO及義大世界攜手舉辦台灣Pa...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦