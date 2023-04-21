首季全國以房養老核貸件數220件 申請大戶北北基占一半

據金管會統計，今年第1季國內銀行核貸以房養老件數達220件、年增18.2%、核貸金額15.25億元、年成長13%；以區域來看北北基申請戶最多，今年首季件數達142件、年增27.9%，件數逾全國一半，核貸額度11.93億元、年增12.5%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，隨著社會結構改變，兒女多不在身邊，或是兒女奉養力有未逮，近幾年國人漸漸能接受以房養老等財產多元利用的方式，減輕養老生活的經濟壓力。

另外高屏區今年首季件數達26件、核貸額度1.24億元，分別年增52.9%、64.8%，中彰投區今年第1季40件、核貸2.10億元，年增48.1%、49.9%，但桃竹苗、雲嘉南及宜花東都是減少，顯見以房養老以主要都會區的接受度較高。

住商不動產台北師大加盟店店東游聖獻分析，都會區以房養老申請增加有三項原因：第一孩子不在身邊，第二擁有穩定退休收入，最後則是都會區價值高。