全球人壽服務接班人計畫 新鮮人3年目標年薪150萬

應屆畢業生即將投入社會職場，保險業積極「搶」人，近年壽險業務人力大量流失，全球人壽觀察到保險業新鮮人發展初期的困境，為人脈不足導致收入不穩定，無法站穩腳步；加上一般業務單位可能有人力老化 ，資深業務主管客戶數太多無法全面服務，對於培育新人亦心有餘力不足等問題。

在雙重因素下，全球人壽持續精進「服務接班人計畫」，包括海豹部隊專案及通訊處變革轉型專案，積極投入壽險「搶」人行列 。

海豹部隊專案挑選績優業務員，專注培養服務高資產客戶之高產能業務員，投入由律師、會計師等組成的專業顧問資源，著重法律、稅務等專業知識養成，讓高產能業務員有足夠知識涵養與客戶交流，並可與專業顧問一對一諮詢及協助業務陪訪，提升經營客戶專業化能力，提供客戶超越一般業務員的服務價值，提高成交機會。

被挑選為海豹部隊培訓人才的業務員，在培訓過程中也必須不斷達成各種目標，才能持續進階。

專案也與總公司大數據發展處合作，開發出「高資產潛力客戶名單互動模型」，導入業務員行動辦公室系統中，隨時隨地都能精準掌握客戶市場且高效開發。

通訊處變革轉型專案，則是透過種子講師與主管訓練，導入標準化的三大套培訓系統，搭配數位工具運用，掌握新鮮人發展狀況 ，打造「兩年內新人，整個單位與你一起培養」的正向培訓職場環境。

全球人壽特針對新人，制定12個月財務補助計畫以及無上限季超額獎金，於入行第一季的平均月收入就有機會達6萬元以上；同時也提供有效客戶契約名單，並在完整的輔導培育SOP機制下，從保險知識課程、績效管理、約訪及拜訪客戶技巧，到面對瓶頸的心理支持，打下紮實的業務行銷能力，朝以三年晉升業務經理 、收入達150萬元為目標全力衝刺。