國泰世華年底將增至8家太陽能分行 年省紙張約49座101大樓高

國泰世華銀行以行動響應世界地球日「投資我們的星球」主張，21日宣布將持續聚焦「綠色能源」、「綠色營運」與「綠色不動產」三大面向打造「綠色分行」，透過「產能」、「節能」並進，落實企業對地球的永續責任。同時分享數位化服務措施帶來的無紙化成果，統計2022年單年度節省約2億9575萬張紙，減少碳排相當於4.9座大安森林公園整年度的吸碳量，所省下的紙張高度約可疊成49座101大樓高度。

國泰世華持續發展「綠色能源」，致力生產和導入潔淨電力，自2013年創銀行業之先，建置全臺第一家太陽能分行；2018年推動瑞湖分行，成為大臺北地區最大的太陽能分行。國泰世華目前在全台共有3家太陽能分行，預計今年底將增建至8家，太陽能板總裝置容量約270kW，可發約32.5萬度電，相當於減少碳排量約165.4公噸。此外，國泰世華銀行響應集團全球再生能源倡議「RE100」，承諾臺灣據點將在2030年達成100%再生能源使用。國泰世華總行辦公的松仁總部大樓與營業部，已於2022年第四季起100%導入綠電，領先業界達成總部大樓RE100目標。

為降低業務執行過程中產生碳排放，減少營運據點的能源浪費，國泰世華推動「綠色營運」措施，不僅行舍內已全面使用LED節能燈具，亦於分行裝設與導入環境及能源管理系統，以科學化方式收集、分析用電數據，促進用電效能最佳化，相關流程更獲ISO14001及ISO50001認證，節能效果亮眼，以國泰世華中正分行為例，在引進相關措施後，近三年平均整體能源節約率即逾20%，更榮獲「111年經濟部節能標竿獎銀獎」肯定。

國泰世華為創造低碳之建築型態，將「綠色不動產」思維納入營運據點規劃，於空間打造和使用的過程中，降低能源消耗，包含裝修設計時導入綠建材評估總表進行檢核、綠建材使用率達總面積60%以上、善用分行外部空間種植綠色植栽或置放綠色運具等，落實綠色修繕的精神。目前國泰世華亦有多家相關案例，如高雄的明誠分行，規劃裝潢時即納入「綠色」思維，盡可能降低後續使用期間對能源的耗損，因此分行外牆使用隔熱塗料以減低對空調依賴、設計空調廢水回收澆灌戶外景觀植栽，在省水同時亦能維持植栽養護，有助熱島效應改善；臺北瑞湖分行則是善用分行室外的空地，不僅將65%以上之面積進行環境綠化，亦提供腹地建置YouBike站點，方便民眾使用綠色運具到達分行。

國泰世華不僅以綠色分行措施推動永續環境，也利用服務和作業數位化的過程，加強無紙化推動，打造多元數位服務。如信用卡及個人無擔保貸款，可全程透過數位化申辦、線上可執行開戶、投保等業務，以及各式帳單電子化，皆大幅減低對紙張的依賴，並促進民眾運用金融服務能力，落實「數位賦能」，在相關業務推動下，2022年共省下約2億9575萬張紙，若以每張印刷紙0.085毫米的厚度計算，省下的紙張換算下來約可疊成逾49座101大樓高，減少達1,892噸二氧化碳，相當於4.9座大安森林公園每年之吸碳量。

身為全臺首家赤道銀行，國泰世華將持續致力於成為臺灣綠色永續金融先行者，打造多元友善環境，提供客戶全方位綠色金融解決方案，為世界地球公民盡一份心力。