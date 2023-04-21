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中信投信52週行動力 落實「投資我們的地球」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託投信總經理張浴澤號召全公司挑戰52週愛地球活動。(中國信託投信/提供)
中國信託投信總經理張浴澤號召全公司挑戰52週愛地球活動。(中國信託投信/提供)

近年ESG蔚為全球風潮，但許多企業目前仍停留在理論框架階段。中國信託投信秉持中信金控回饋社會使命，落實ESG實踐，同時響應世界地球日52週年「投資我們的的球」(Invest in our planet) 主題，自去年4月啟動「挑戰52件愛地球的事」，一周一個主題，鼓勵同仁將ESG落實在日常生活中，一年下來，吸引七成以上員工參與完成52項有趣又實用的活動，凝聚向心力，也一起為地球盡一份心力。

中國信託投信總經理張浴澤表示，中信金控積極落實永續作為，身為中信金的一份子，中信投信期望將永續發展的理念內化為每位同仁的DNA。為期52周的活動，沒有高大上的口號，而是要求同仁從日常生活做起，由下而上確實實踐ESG行為，較熱門的活動像是：使用環保杯、空盤不浪費食物、申辦電子帳單、手機節能、捐款、不搭電梯日、種植花草、二手衣物交換等生活小事。

張浴澤說，這些看似簡單的小事，卻是大家常常忽略的細節，舉辦活動提升同仁對永續的認同及實際作為，公司也正規劃接下來一年的活動，希望持續從個人日常生活中可以做得到的行動改變，獲得最大的減碳效益。

除此之外，中信投信推廣無紙化環境，內部流程盡可能減少實體紙張列印、執行線上簽核，也鼓勵客戶申辦電子帳單，作業程序省時又便捷。整體來看，2022年全年共節省近200萬張紙，也為地球減少13.5噸的碳排放。

秉持ESG愛地球的企業永續精神，中信投信每年規畫發行1至2檔ESG基金列為目標。張浴澤表示，現在ESG投資成熱門顯學，加入ESG把關，有助於投資績效的提升。而中信投信旗下有五檔ESG永續系列基金：中信ESG投資級債（00883B）、中信關鍵半導體（00891）、中國信託ESG碳商機多重資產基金、中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金及即將於５月８日至11日募集的中信上櫃ESG 30（00928），數量高居全台投信之冠，為投資人嚴選ESG投資標的，一同跟上永續投資熱潮。

除此之外，張浴澤說，中信投信自2022年7月起，將聯合國全球盟約原則（UNGC Principles）納入旗下四檔投資等級公司債券指數之編製規則內，包含中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）、中信投資級公司債（00862B）、中信全球電信債（00863B），雖不屬ESG基金，但指數編製規則排除不符合UNGC Principles的發行人債券，其原則包含了人權、社會、勞工和環境領域。

張浴澤說，中信投信積極從內而外結合ESG，對內落實將ESG內化為員工DNA及永續管理，對外則以發行ESG主題的投資商品，讓更多投資人加入實踐ESG的行列。

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