台灣大推出「iPhone卡緊收」服務 為中小企業搶攻嗶商機

看好電子支付發展,台灣大(3045)大將於五月攜手台北富邦銀行提供 Apple「iPhone卡緊收」服務 (Tap to Pay on iPhone),店家只要下載「TapPay 收款吧」App,搭配安裝 iOS16.4 以上版本的 iPhone XS或後續機種,即可快速、安全地收款,走到哪、隨時收款到哪。台灣大將協助中小企業、微型店家導入此服務,助力業者輕鬆搶攻嗶經濟商機。台灣大將於台北文創門市、三創門市,搶先開放消費者體驗 Apple「iPhone卡緊收」(Tap to Pay on iPhone)。

非接觸式電子支付在疫情推波助瀾下,蔚為流行。據金管會統計,今年1月電子支付使用人數超過2,234萬,交易金額近新台幣120億元(年成長逾50%),全台平均每個人手機大約有一個電支帳戶App。

台灣大哥大中小企業處副總經理林德偉表示:「台灣近160萬家中小企業當中,有8成為服務業,提供便利的支付工具給消費者一直是中小型服務業如餐飲、零售、個人服務業的核心需求。不論使用感應式實體卡、Apple Pay、或任何NFC手機錢包,消費者最偏愛的支付工具仍是信用卡。台灣大未來將運用 Apple『iPhone卡緊收』(Tap to Pay on iPhone)服務,協助中小店家數位轉型,大幅降低中小企業或微型企業取得信用卡商戶資格和刷卡機的門檻,讓中小店家使用 iPhone 就可以接受消費者刷卡付費,增加更多商機和營收。」

台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔表示:「台灣大擁有超過7百萬用戶以及綿密通路,善用多元天賦及資通訊核心技術,很榮幸與台北富邦銀行攜手合作提供Apple『 iPhone 卡緊收』(Tap to Pay on iPhone) 服務。此次合作充分發揮集團綜效及天賦,將電信及金融兩大產業結合,業者使用 iPhone 即可快速、簡單又安全地收款,不需額外投資終端結帳設備,還支援各種感應式支付,能為消費者帶來更便利的支付體驗。」

台北富邦銀行執行副總陳弘儒表示,北富銀長期投入數位金融創新,發展多樣化場景應用,今年積極結合集團資源,打造更完整的嗶消費生態圈;Apple「iPhone卡緊收」(Tap to Pay on iPhone)服務推出初期除了於台灣大哥大指定電信門市提供消費者快速便利的購物體驗,北富銀也觀察到創業當道,文創市集有大批年輕世代擺攤、律師與會計師等個人執業者持續增長,因此「iPhone卡緊收」(Tap to Pay on iPhone) 服務亦推及個人商戶,支持創業者圓夢。