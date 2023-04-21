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立法院今三讀權證避險降稅 稅率降至千分之一

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

受到券商殷殷期盼的權證避險降稅案，立法院今（21）日三讀通過，權證避險交易稅率從原本千分之3降至千分之1，實施五年，設有日出條款，在總統公布生效後六個月上路。

權證避險降稅修法最早可回溯2012年前行政院長陳冲時代，指示財政部啟動修法作業，直到2013年3月，時任閣揆江宜樺、財長張盛和推出證交稅條例修法草案，開啟修法漫漫長路。至今歷經八任閣揆、四任財長，用了十餘年凝聚共識。

財政部表示，修法主要針對券商基於履行報價責任規定及風險管理目的，出售認購權證避險專戶內經目的事業主管機關核可標的股票者，每日交易成交總金額在避險必要範圍內部分，證交稅率降至千分之1。

修法也要求券商應將避險專戶中的交易明細列具清單，在期限內送交國稅局；另也調整證交稅條例滯納金計算方式，回歸稅捐稽徵法規定，每逾期三日加徵1%。

財政部表示，未來權證避險降稅三讀通過後，將與金管會針對避險必要範圍認定基準等訂定子法。

權證 證交稅 財政部

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