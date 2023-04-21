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證交法修法三讀 股東持股5％須申報

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立法院會今天三讀通過「證券交易法部分條文修正案」。本報資料照片
立法院會今天三讀通過「證券交易法部分條文修正案」。本報資料照片

立法院院會今天三讀通過證券交易法部分條文修正案，股東如大量持股須申報及公告，而持股門檻由現行10％修正為5％，並給予緩衝期，自公布後1年實施。另外，證券商、證券服務事業及相關機構的違規罰鍰上限提高到600萬元。

行政院提修法時的書面表示，為期公司股權重大異動之資訊能即時且充分公開，使投資人及主管機關能知悉公司股權大量變動的來由與趨向，進而瞭解公司經營權及股價可能產生變化，並為符合外國立法趨勢，有適時修正大量持股申報及公告門檻之必要。

另為強化證券商、證券服務事業及證券相關機構之法令遵循，達到使裁罰具勸阻性之效果，並兼顧金融市場發展，適度提高罰鍰額度上限。

行政院在去年12月22日通過金管會擬具證券交易法第43條之1、第178條之1、第183條條文修正草案，函請立法院審議，立法院財政委員會4月6日審查完竣，院會討論前不須經黨團協商，並於今天三讀通過。

根據三讀條文，將大量持股申報及公告門檻由現行10％調降為5％，並給予一年緩衝期。此外，三讀條文也明定，將證券商、證券服務事業及相關機構違規罰鍰下限由24萬元提升至30萬元、上限由480萬元調高為600萬元。

金管會主委黃天牧於財委會說明修法預期效益時提到，本次修正持股申報及公告門檻將與國際接軌，深化公司治理，並提升資訊透明度及強化對證券中介機構的監理，有助健全資本市場發展及保障投資人權益。

證券商 立法院

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