櫃買創櫃板添生力軍！健談公司4月28日辦理登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，健談(7641；產業類別：生技醫療)將於4月28日透過創櫃板辦理登錄前籌資。由推薦單位臺北市政府出具創新創意意見書的健談公司，從女性健康管理為核心，以優德莎莉自品牌及代理產品共同行銷，公司旗下產品有日常營養及備孕類的滴雞精及維他命、產後調養類的惜妳飲補品、消化道保養類的保衛君及十全十美益生菌、美顏類的極緻膠原飲，及月經調理類的月月美生理飲。另為掌握客戶需求，健談公司以營養師團隊提供線上衛教資訊、智能健康諮詢、精準保健產品規劃等服務。

健談自2023年4月21日起揭示其籌資資訊，4月28日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw 的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。