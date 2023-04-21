永豐銀致力推展綠色金融 儲能融資全台第一
永豐銀行多元綠色金融服務，儲能裝置融資案件數量為全台第一，同時與物流貨運代理領導業者－台驊控股等合作導入綠色存款。
永豐銀行表示，至2023年第一季底共辦理40件儲能融資案，同時與台驊控股等多家業者合作綠色定期存款，引導資金推動綠色產業，攜手企業夥伴共創美好家園。
永豐銀行指出，去年起領先業界啟動「儲能裝置」融資服務，以實際行動力挺政府實踐淨零排放、循環永續與提升能源自主等各項轉型策略，逐步實踐永續金融。
除儲能裝置融資成績亮眼外，永豐銀行表示，今年陸續與台驊控股等國際貨運承攬、電子零件、IC設計及網路通信領域企業合作綠色存款，資金運用於支應綠色建築、可再生能源及汙染防治產業等放款項目，持續以金融影響力支持政府「2050淨零排放」目標。
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