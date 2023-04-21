非金融業董座兼任首例 桂先農掌聯卡中心董座拚國際化

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
聯卡中心新舊董事長20日交接，由聯卡中心監察人、金管會檢查局副局長陳在淮（中）擔任監交人，華南金董事長雲鵬(左)卸任，交棒給新任董事長桂先農(右)。聯合信用卡中心／提供
聯卡中心新舊董事長20日交接，由聯卡中心監察人、金管會檢查局副局長陳在淮（中）擔任監交人，華南金董事長雲鵬(左)卸任，交棒給新任董事長桂先農(右)。聯合信用卡中心／提供

財團法人聯合信用卡處理中心新任董事長桂先農20日走馬上任，成為聯卡中心有史以來第一位非金融業董事長兼任且上任時即為專任的董事長。桂先農指出，聯卡中心推動國內自有支付卡品牌「TWIN Card（雙盈卡）」的大計，仍在持續進行中，預期雙盈卡能為台灣支付產業帶來「3A」，即自主性（Autonomy）、親和性（Amiableness）及國際性（Acceptance Worldwide），未來聯卡中心將積極延攬銀行、信用卡公司等參與發卡業務、拓展支付通路及場景，並促進雙盈卡自有品牌與國際間的合作，引領台灣自有品牌走向國際。

桂先農表示，他在24年前曾經擔任聯卡中心董事，多年後歷經不同職務，很高興現在能夠再續前緣加入聯卡中心，他會全力以赴，不負所托。

聯卡中心為金管會轄下周邊單位，早在1983年9月正式成立，第一任董事長為時任中信銀董事長的中信金（2891）創辦人辜濂松，由於中信銀對聯卡中心的成立貢獻良多，因此辜濂松一共擔任了九屆的聯卡中心董事長，後來才換成歷任兆豐金、華南金董座的王榮周，之後由劉燈城擔任三屆、九年的聯卡中心董事長，至2022年11月16日卸任交棒給華南金董事長張雲鵬。

其間，劉燈城剛開始上任聯卡中心董事長時，是以華南金、銀董座身分兼任，後來劉燈城自華南金退休，才改為專任聯卡中心董事長，成為聯卡中心歷任董事長中，唯一專任者。不過，張雲鵬接棒兼任聯卡中心董事長才滿五個月，4月20日就把大位交接給桂先農，使得桂先農成為繼劉燈城後第二位專任董座，但一開始上任即為專任董座，桂先農則是第一例，也改寫過去聯卡中心董座均是金融業董事長兼任的傳統。

桂先農表示，聯卡中心長期積極配合與協助主管機關推動非現金支付政策，在國內支付環境，已經建造安全、穩定的基礎建設；過去三年，新冠疫情加速了數位發展，推動數位化服務已是金融服務未來共同努力的方向，他期盼聯卡中心未來持續發展創新支付應用，同時更要協助主管機關推動非現金支付政策，做好產業與主管機關間的溝通橋樑，落實政府普惠金融政策。

中信銀 華南金 信用卡

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