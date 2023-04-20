八大行庫徵才第二季全面啟動，創近年之冠

八大行庫今年從第二季開始全面進入徵才熱戰，除了第一銀行20日正式宣布將大舉徵才415人之外，目前已知其他行庫的徵才行動也從第二季開始全面起跑，其中以台企銀今年徵才800人最多，更較去年規模大增約3成，華銀今年全年規畫徵才780人居次，增幅較111年度增加8.3%，合計各大行庫已定案的今年全年徵才員額，已約四千人，創近年來徵才規模之冠。

專業人力的需求，加上金融業人力資源市場的高度流動性、屆齡退休和近幾年來提前退休人口增加，是各大行庫今年徵才規模創新高主因。

除了大舉徵才，為強化人力市場競爭力，各大行庫也拉開特殊專才與一般行員的薪資差距。

第一銀行今年徵才的薪資水準約在37000元至42000元，專案助理理財人員約45000元，雙語人員約47000元，徵授信經驗行員、專案理財人員及資深程式開發人員上看50000元以上。

合庫繼年初先招募理財及電機工程人員122人之後，接下來在4月也將再徵才300人，全年擬招422人，起薪介於37800至50700元，其中若理財、法務、資安、電機等人員，起薪則更高約介於42200至59500元。

相較去年，尤其會吸收更多具律師資格的法務人員，且英檢高分者將獲口試加分，以吸納更多外語人才。

華銀指出，因應數位轉型的需求，今年徵才規模更甚於去年，一般起薪為37500元，若具特殊專業證照及相關工作資歷者，起薪將上看70000元。

彰銀今年徵才481人，薪資水準最好的財富管理顧問、資深程式設計師等職缺，起薪在6萬元以上，MA則有49500元起薪，一般銀行業務經驗行員則介於39405至46000元，法務人員薪資則在42000元至55000元之間。

台企銀的無經驗基層行員起薪36800元、但拉高具備專業證照、高學歷者的薪資水準，這類新進行員最高可達51000元，較去年約調高4%至5%，新增企業永續、氣候變遷風險管理、數據分析、不動產開發的職缺，是有別於去年的最大亮點。

金飯碗之中的「鐵飯碗」國營銀行台銀今年的徵才規模380人，比去年高出21.8%，是近幾年來增幅最大，試用期滿的薪水約在39300至52600元，國際金融、法遵、數位創新、資訊資安為重要徵才方向。

同屬「鐵飯碗」的土銀，今年擬徵才250人，起薪在38000元至75000元之間。兆豐銀今年擬徵才約400人，尤其理專、大數據與資訊人才為重頭戲，起薪大約有37100元以上的水準。