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桂先農出任聯合信用卡中心董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／即時報導

聯合信用卡中心在20日舉行董座交接典禮，並由金管會主委黃天牧親自監交，由前保發中心董事長桂先農接替先前兼任聯卡中心董事長的華南金控董座張雲鵬出任聯卡中心董事長。

桂先農出任聯卡中心董事長，早在數月前就已有伏筆。

金管會在聯卡中心有三席董監事，其中有一位政大教授臧正運在數月前請辭，接替他的正是桂先農；對桂先農而言，早在24年前就曾擔任聯卡中心董事，如今再重回聯卡中心更上一層樓出任董事長。

聯卡中心先前已布局好八大任務，包括繼續推動信用卡大數據的應用分析及數據分析動態儀表板、繼續規畫FIDO生物特徵識別與區塊鏈技術結合、積極推動國內自有支付品牌「TWIN Card（雙盈卡）」、提升資安及個資防護水準、協助發卡機構防範信用卡詐欺建置大數據詐欺偵測模型評分系統、落實ESG永續經營理念、強化人才培育、推動購置自有辦公房舍及機房，未來桂先農將延續上述八大任務的推動。

信用卡 金管會 詐欺

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