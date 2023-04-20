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金管會提醒付保費一定要拿收據

聯合報／ 記者朱漢崙／即時報導

金管會20日特別提醒消費者購買保險繳交保險費注意事項，應向經手之業務員索取收據，並最好以信用卡、銀行帳戶扣繳或開立平行及禁止背書轉讓且抬頭為保險公司的支票，這三種方式繳交保險費，以維護自身的權益。

金管會特別提醒「收據」重要性指出，消費者繳交保費後，如未拿到保險公司製發之收據，應向保險公司洽詢確認，以保障自身權益。保險業授權所屬保險業務員、保險代理人或其所屬保險業務員代收保險費，亦應依規定交付送金單或收據，而且要求保險公司應負授權人責任，以減少消費爭議，同時強調消費者應注意授權書上相關資料填寫正確性之外：「授權人簽名處應由授權人親自簽名。」

金管會亦特別提醒，利害關係人得代要保人交付保險費，如有以非要保人本人之信用卡或銀行帳戶扣繳保險費者，應先向保險公司瞭解應提供的關係證明文件，以避免衍生相關爭議，且即使是透過親朋好友購買保險，消費者於繳交保險費時，仍應要求業務員同時交付收據，並核對收據金額及相關資訊。

保險 消費 金管會

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