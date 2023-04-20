快訊

直播／全部系統亮綠燈！星艦再試射前夕 馬斯克稱準備好了

大雨轟炸！高速公路駕駛手抖超挫 老司機：絕對不要開「這燈」

戰AI！金管會對機器人理財開第一槍 違規最重處1,500萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
金管會。聯合報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

迎戰AI（人工智慧）新興科技，金管會對「機器人理財」開了第一槍。證期局副局長張子敏說，金管會正研擬將原屬投信顧公會「自律規範」的機器人理財，提升法律位階到《投信顧法》，未來一旦違法，最重將處1,500萬元罰鍰。

據金管會截至今年第一季底統計，共有16家業者做機器人理財、客戶數達16萬6,801人，資產管理規模69億元、年增42%，前三大都是銀行業者，包括國泰世華銀18.7億元、第一銀近15億元、和華南銀約7億元。

張子敏說，目前AI新興科技發展手法愈來愈多元，外界也盼科技監理上需要更加嚴格，因此金管會與投信顧公會正研擬，將目前仍屬「自律規範」的機器人理財，納入《投信顧法》，提升法律位階，以增強監理上強度。

其次，機器人理財最重要的就是演算法，機器人如何驗算？演算法又是否合理？是否有人為修改？這部分也需加強審查機制。

目前各家機器人理財演算法，都是各業者自己成立委員會做審查，張子敏說，未來金管會將委外成立專家小組，對各業者的機器人理財演算法做審查。

這也是金管會在迎戰AI新興科技世代來臨，瞄準「機器人理財」開了第一槍，率先拉高監理強度。

「機器人理財」是指透過演算法、AI等技術，以自動化工具向客戶提供投資組合建議的顧問服務，又稱「自動化投顧服務」。金管會是在2017年6月發布相關作業要點，讓機器人理財全面上路，隨後在2021年放寬機器人「自動再平衡」規範。

近期監控AI聲浪起，金管會已研擬修正《投信顧法》的子法─投顧事業管理規則，將「自動化顧問服務（機器人理財）」規範納入，等於適用《投信顧法》母法的罰度。

張子敏說，因應Reits基金型納入《投信顧法》中做修法同時也拉高罰鍰，從目前60~360萬元拉高到最高1,500萬元（最低罰鍰的25倍），換言之，未來機器人理財適用《投信顧法》後，違法罰鍰最重就可處1,500萬罰鍰。

據金管會統計，近年機器人理財成長速度加快，2021年首季資產規模僅48.6億元，客戶數僅14.2萬人，到今年首季就成長到69億元、年增42%，客戶數也成長到16.7萬人、年增17%。

機器人 金管會 演算法

延伸閱讀

金管會：Google沒有下架詐騙廣告 是誤會一場

證交所今年中將成立碳交易所子公司 屬意採減量額度交易

證券交易法屬部分空白刑法？ 憲法法庭28日宣判

凱基併群益傳言 扯出內線

相關新聞

戰AI！金管會對機器人理財開第一槍 違規最重處1,500萬元

迎戰AI（人工智慧）新興科技，金管會對「機器人理財」開了第一槍。證期局副局長張子敏說，金管會正研擬將原屬投信顧公會「自律...

熱錢跑了！新台幣匯率連四貶 跌至逾一個月新低

熱錢賣股撤出，國內股匯雙挫，新台幣匯率今（20）日貶值5分，收在30.612元，連四貶並為逾一個月新低，總成交量擴增至1...

北富銀申請設立澳洲雪梨分行 金管會點頭同意

金管會20日指出已核准北富銀將雪梨辦事處升格為分行的申請。北富銀先前於109年4月22日經金管會同意設立澳洲雪梨代表人辦...

外資續出走 股匯齊跌新台幣創逾1個月新低

美元指數走揚，外資又頻頻出走，新台幣匯率連4個交易日收低，今天貶破30.6元，收盤收30.612元，貶值5分，創逾1個月...

3月人民幣存款餘額續創逾9年新低 散戶變心不回頭

美國聯準會升息循環步入尾聲，但美元握有高利題材、吸力仍強，人民幣只能獨自黯然。中央銀行今天公布3月國銀人民幣存款餘額為人...

金管會：Google沒有下架詐騙廣告 是誤會一場

Google被查到有7件網路投資詐騙廣告，卻未下架，在昨（19）日財委會詢答之後引發外界熱議，對此，金管會今日澄清，Go...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦