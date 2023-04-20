戰AI！金管會對機器人理財開第一槍 違規最重處1,500萬元

迎戰AI（人工智慧）新興科技，金管會對「機器人理財」開了第一槍。證期局副局長張子敏說，金管會正研擬將原屬投信顧公會「自律規範」的機器人理財，提升法律位階到《投信顧法》，未來一旦違法，最重將處1,500萬元罰鍰。

據金管會截至今年第一季底統計，共有16家業者做機器人理財、客戶數達16萬6,801人，資產管理規模69億元、年增42%，前三大都是銀行業者，包括國泰世華銀18.7億元、第一銀近15億元、和華南銀約7億元。

張子敏說，目前AI新興科技發展手法愈來愈多元，外界也盼科技監理上需要更加嚴格，因此金管會與投信顧公會正研擬，將目前仍屬「自律規範」的機器人理財，納入《投信顧法》，提升法律位階，以增強監理上強度。

其次，機器人理財最重要的就是演算法，機器人如何驗算？演算法又是否合理？是否有人為修改？這部分也需加強審查機制。

目前各家機器人理財演算法，都是各業者自己成立委員會做審查，張子敏說，未來金管會將委外成立專家小組，對各業者的機器人理財演算法做審查。

這也是金管會在迎戰AI新興科技世代來臨，瞄準「機器人理財」開了第一槍，率先拉高監理強度。

「機器人理財」是指透過演算法、AI等技術，以自動化工具向客戶提供投資組合建議的顧問服務，又稱「自動化投顧服務」。金管會是在2017年6月發布相關作業要點，讓機器人理財全面上路，隨後在2021年放寬機器人「自動再平衡」規範。

近期監控AI聲浪起，金管會已研擬修正《投信顧法》的子法─投顧事業管理規則，將「自動化顧問服務（機器人理財）」規範納入，等於適用《投信顧法》母法的罰度。

張子敏說，因應Reits基金型納入《投信顧法》中做修法同時也拉高罰鍰，從目前60~360萬元拉高到最高1,500萬元（最低罰鍰的25倍），換言之，未來機器人理財適用《投信顧法》後，違法罰鍰最重就可處1,500萬罰鍰。

據金管會統計，近年機器人理財成長速度加快，2021年首季資產規模僅48.6億元，客戶數僅14.2萬人，到今年首季就成長到69億元、年增42%，客戶數也成長到16.7萬人、年增17%。