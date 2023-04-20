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熱錢跑了！新台幣匯率連四貶 跌至逾一個月新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

熱錢賣股撤出，國內股匯雙挫，新台幣匯率今（20）日貶值5分，收在30.612元，連四貶並為逾一個月新低，總成交量擴增至17.31億美元。

台股偏弱震盪，在台積電（2330）穩盤下，加權股價指數終場下跌62.95點，收在15,707.52點。匯銀主管指出，外資今天賣超台股超過90億元，在匯市也同步匯出至少8億美元，新台幣匯率盤中最低貶至30.648元，最多貶值8.6分，最後在美元賣盤進場下，貶值金額收斂至5分，以30.612元報收。

匯銀主管分析，聯準會在褐皮書中表示，最近幾周美國經濟成長陷入停滯，招聘和通膨放緩，授信取得管道變窄。 措辭相比3月初矽谷銀行倒閉前發布的報告要更為悲觀些，上一次報告指出經濟仍具韌性，只是對今年接下來的疑慮增強。

影響所及，美國投資人在企業業績中尋找通膨可能推動成本上升或損害消費支出的跡象，擔心美國經濟可能處於衰退的邊緣。

中央銀行資料顯示，美元指數今天略見走揚、上漲0.08%，主要亞洲貨幣多數升值，新台幣匯率獨憔悴、貶值0.16%。

央行統計指出，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今日升值0.22%，日圓升值0.09%，人民幣與星元分別升值0.17%及0.08%。

匯銀主管分析，受到外資撤出影響，新台幣匯率近期維持偏弱整理格局，估計短期內，匯價將位於30.2~30.8元區間波動。

台幣匯率 美國經濟 新台幣

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