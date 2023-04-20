證交所今年中將成立碳交易所子公司 屬意採減量額度交易

總統蔡英文宣示今年台灣將成立碳交易所加速達陣減碳目標，對此，金管會20日明確指出，碳權交易所將由證交所以設置子公司的方式成立，目前在全世界總量額度、減量額度的交易所類型中，將根據環保署建議，採取減量額度方式來進行。原則上，交易對象考量法人需求大，所以將先開放法人交易，再開放自然人交易，之後金管會與環保署也將訂定碳盤查時間表。

證期局副局長張子敏表示，在全世界兩種體系的碳交易模式裡，台灣傾向用減量額度交易，例如，產品在申請專案時，該產品100噸排放，但執行減少至50噸，中間差額就可拿來作交易（要經環保署認證）。

獲核配額度的法人可進場作交易，至於從年中成立碳交易所子公司到可以上路交易，時程尚不一定，但張子敏強調，減量額度交易比起總量額度的模式，較不會發生拿碳權來投機的情況，因此才採取此種模式，因為希望推動碳交易所的成立，能達到更多的減碳目標，而非創造出一個投機的市場。

金管會所規劃的碳交易所，並非限制企業只能從碳交易所買碳權，但交易所可以發揮「批發商」的優勢，代向國外大量採購更多的碳權，也能降低價格。

對此，張子敏表示，企業也可到國外買，但若由交易所在國際整批買碳權，應可買到較便宜碳權，企業可節省成本，比個別買划算，未來金管會從國外買進碳權來作交易，國內碳權不夠，就直接向國外來買，再提供給企業，但這是較後期的規畫。

對於碳交易所的成立，是由金管會與環保署組成工作小組研議進行，並且也參照多個國家的經驗；對此張子敏表示，在總量管制及排放交易制度上，目前包括歐盟、加州、英國、中國、韓國、紐西蘭採取此制，至於減量額度交易，則包括新加坡、香港、馬來西亞、泰國等國，截至2022年底，全球已有30幾個排放交易體系，台灣即將加入這個體系行列，並屬意以減量額度交易模式。

張子敏比較兩種體系不同之處指出，總量管制模式，是一個國家訂定整個國家排放總額度，分配給各企業，若企業分別到100萬噸，但自己只有50萬噸，50萬噸可拿來作交易，但減量模式，則是以企業減量的額度拿來交易，能發揮更大的鼓勵減碳效果，並降低投機誘因，環保署會給企業訂定目標，看多少減量額度可拿來交易。

對於碳交易所成立之後的運作，張子敏也特別強調，是讓企業有更多選項，企業可選擇自行減碳，也可選擇把多出來的碳權賣出，端視成本如何較划算，市場也更自由開放，並自有價格機能，但在碳交易市場與國際接軌之後，環保署最大的期待，是企業透過交易機制：「能真正減到自己國家的碳！」而不是過度依賴向其他國家買碳權。