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Apple手機刷卡機登台 首站選台新

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
「台新手付」APP啟用手機感應收款功能，手機化身成為行動刷卡機，現在則進一步和Apple合作，採用Apple Tap to Pay on iPhone功能。
「台新手付」APP啟用手機感應收款功能，手機化身成為行動刷卡機，現在則進一步和Apple合作，採用Apple Tap to Pay on iPhone功能。

Apple手機刷卡機登台，首站選台新。台新金今日宣布，Apple的「Tap to Pay on iPhone日」今日發表，不但選擇臺灣作為國際市場第一站上線，合作對象正是台新銀，未來iPhone手機就是刷卡機，店家可直接用手機作為刷卡機，受理消費者刷卡，預計今年度將完成iOS系統整合，使iPhone用戶都可使用台新手付功能。

台灣民眾人手一台行動電話，更有高達九成使用者有行動購物習慣，對此台新推出「台新手付」上線已有二年，將通訊用的手機直接變成收款服務工具，且收款功能不斷擴充，先是在2021年已推「台新手付」APP啟用手機感應收款功能，手機化身成為行動刷卡機，現在則進一步和Apple合作，採用Apple Tap to Pay on iPhone功能，iOS使用者下載台新手付APP申辦開通後亦可成為刷卡機，因此，商家將無需裝設實體刷卡機，可用既有設備、自身手機來感應收款。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，未來將配合Apple Tap to Pay 海外第一站選擇台灣的優勢，積極整合iOS系統，使「台新手付」APP可滿足廣大台灣iPhone市場用戶，成為商戶劃時代收款最佳利器。

台新也說明，「台新手付」現行提供店家可使用Android手機裝置設備，直接向消費者進行收款，並結合信用卡感應、錢包掃碼支付、即時交易查詢等三大功能。商戶可透過低成本、快速及簡單收款方式打破線下交易距離，預計今年度將完成iOS系統整合，使iPhone用戶都可使用台新手付功能。

蘇育徵也指出，「台新手付」可透過單一手機交易，也可與商戶系統串接，手機感應交易收款功能實現交易快速、安全、不限場域等優勢，讓商戶及客戶消費結帳體驗升級。

台新金 手機 刷卡

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