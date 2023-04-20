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一銀啟動大規模徵才 將大舉招募415人

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

第一銀行宣布正式啟動今年的大規模徵才，本年度大舉招募415人，類別包含一般人員、法律人員、雙語人員、徵授信經驗行員、理財人員、程式開發人員、電話行銷人員及客服人員等，報名自4月21日起至5月3日。

第一銀行表示，本次新進人員將依招募類別給薪，一般人員、法律人員、程式開發人員、電話行銷人員及客服人員敘薪依所訂資格條件約37,000元至42,000元，專案助理理財人員約45,000元，雙語人員約47,000元，徵授信經驗行員、專案理財人員及資深程式開發人員上看50,000元以上。

目前第一銀行在國內和海外分別有188家及42個據點，並持續透過海內外雙引擎及金融科技創新，提供客戶專業且便捷的金融服務。第一銀行也強調，正積極建構友善安全的幸福職場，形塑以員工為核心的幸福職場體驗，致力推動各項員工福利措施及培訓計畫，領先公股金融同業開辦員工持股暨儲蓄信託、大幅拉升生育補助外，並提供優於法令的孕育假別，2023年起更新設「第一好孕假」支持有人工受孕需求同仁，且設有行員優惠儲蓄存款、優惠房貸及信貸、員工休假旅遊補助、體育康樂活動補助，以及語言與在職進修等多元福利補助方案，因此，第一銀行也在2022年榮獲新北市「友善家庭暨工作平等措施」優良企業的肯定。

本次第一銀行需才地區遍及全台，預計5月下旬辦理筆試，7上旬辦理面試，最後甄選結果將於7月中旬公布。

第一銀行 儲蓄

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