快訊

今節氣「穀雨」 命理師：6生肖有好運氣 名利雙收「玩樂發大財」

都是美國的錯？匈牙利退出俄國投資銀行的大轉彎

雨炸苗栗！南庄東河停班課1天 大湖嚴重落石砸爛1小客車

國泰金：房價過去漲幅受限、未來繼續漲 股市樂觀情緒小揚

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控／提供
國泰金控／提供

國泰金控今（20）日發布2023年4月國民經濟信心調查結果，其中時事題為「民眾對於居住地住宅價格變化的調查」，調查結果顯示，過去六個月居住地房價，民眾認為房價上漲超過3%的比例持續減少，不過未來六個月，預期房價漲幅超過3%的民眾仍續增，且超過五成。

國泰金指出，對於過去六個月居住地住宅的價格變化，本次調查結果顯示：58.1%的民眾認為過去半年房價上漲超過3%，較前次（2022年11月）調查減少5.3個百分點；而30.9%民眾認為房價變化在±3%，較前次調查增加3.8個百分點；11%民眾則覺得房價下跌超過3%，較前次調查增加1.5個百分點。

根據歷次調查，2022年1月至今民眾認為房價上漲超過3%的比例持續減少。

國泰金指出，對於未來六個月居住地住宅的價格變化預期，本次調查結果比較顯示，有52.1%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，較前次調查增加3.2個百分點，其中39.2%民眾預期房價漲幅介於3-10%，較前次調查增加4個百分點；17.2%民眾預期房價跌幅超過3%，較前次調查減少2.4個百分點。即使在央行3月繼續升息半碼後，預期未來半年房價上漲超過3%的民眾仍微幅增加且逾五成。

在房屋交易調查方面，央行3月再升息半碼後，賣房意願指數微幅上升至-20.6 (3月：-21.7)，買房意願指數小幅下滑至-53 (3月：-52.7)，民眾買賣房意願變化呈現分歧。

根據國泰金調查結果，國際股市區間震盪，股市樂觀情緒小揚，風險偏好則走低。調查期間市場對美、歐銀行危機的緊張程度尚未完全消退，國際主要股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數小幅上升至6.2 (3月：3.1)，風險偏好指數則走低至8.6 (3月：10.2)。

此外，民眾景氣展望樂觀指數微揚，大額消費意願下滑。國發會最新公布的2月景氣對策信號維持藍燈，同時指標續跌，領先指標則微揚；本月調查顯示，景氣展望樂觀指數微升至-7.1 (3月：-8)，現況樂觀指數亦小幅走揚至-19.4 (3月：-20.1)；大額消費意願指數則下降至4.4 (3月：7.1)。

50%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，87%民眾預期通膨高於2%。本月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.0%，低於上個月的2.2%，仍有50% (3月：59%)的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上。

民眾對於2023年平均通膨預期值為2.6%，高於上個月的2.4%，有高達87% (3月：70%)的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。民眾對於經濟成長率趨保守，而對於通膨預期仍偏上。

國泰金本次國民經濟信心調查結果是在2023年4月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4,489份有效填答問卷。

國泰金控 房價

延伸閱讀

擔憂信用緊縮與衰退 經理人看好投資級債與高品質股票

4月美銀美林經理人調查 看好投資級債與高品質股票

台股ETF買氣夯 規模衝兆元

歐股多收紅 倫敦股市受通膨所累收黑

相關新聞

金管會提詐騙廣告 Google零下架

金管會主委黃天牧昨天表示，從4月10日至17日，證券周邊單位對臉書母公司Meta、Google等兩大平台提出95件網路投...

Apple Card高利吸睛…金管會：若是刷卡轉存款 在台不可行

Apple Card祭高利存款能否登陸台灣，金管會畫出紅線。金管會銀行局長莊琇媛昨表示，必須釐清「金融服務是否由金融業提...

合庫金改選 公股、農會大和解

合庫金控改選可望上演大和解。知情人士透露，六月十六日登場的合庫金改選，公股與農會之爭原本一觸即發，在財政部對農會釋出善意...

凱基併群益傳言 扯出內線

4月14日市場傳出，開發金旗下凱基證有意併購群益證，使14日當天群益證爆量大漲9.6%，外界揣測有押寶買盤提早進場卡位，...

Apple Card模式 在台行不通

蘋果與高盛攜手推出Apple Card用戶專屬、年息4.15%的儲蓄帳戶，更准許刷Apple Card賺取最高3%的現金...

金融業導入AI 將訂指導原則

金管會主委黃天牧昨（19）日說，今年8月將出爐的金融科技發展方案2.0，會把AI（人工智慧）納入，並擬定一個指導原則，讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦