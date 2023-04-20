國泰金：房價過去漲幅受限、未來繼續漲 股市樂觀情緒小揚

國泰金控今（20）日發布2023年4月國民經濟信心調查結果，其中時事題為「民眾對於居住地住宅價格變化的調查」，調查結果顯示，過去六個月居住地房價，民眾認為房價上漲超過3%的比例持續減少，不過未來六個月，預期房價漲幅超過3%的民眾仍續增，且超過五成。

國泰金指出，對於過去六個月居住地住宅的價格變化，本次調查結果顯示：58.1%的民眾認為過去半年房價上漲超過3%，較前次（2022年11月）調查減少5.3個百分點；而30.9%民眾認為房價變化在±3%，較前次調查增加3.8個百分點；11%民眾則覺得房價下跌超過3%，較前次調查增加1.5個百分點。

根據歷次調查，2022年1月至今民眾認為房價上漲超過3%的比例持續減少。

國泰金指出，對於未來六個月居住地住宅的價格變化預期，本次調查結果比較顯示，有52.1%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，較前次調查增加3.2個百分點，其中39.2%民眾預期房價漲幅介於3-10%，較前次調查增加4個百分點；17.2%民眾預期房價跌幅超過3%，較前次調查減少2.4個百分點。即使在央行3月繼續升息半碼後，預期未來半年房價上漲超過3%的民眾仍微幅增加且逾五成。

在房屋交易調查方面，央行3月再升息半碼後，賣房意願指數微幅上升至-20.6 (3月：-21.7)，買房意願指數小幅下滑至-53 (3月：-52.7)，民眾買賣房意願變化呈現分歧。

根據國泰金調查結果，國際股市區間震盪，股市樂觀情緒小揚，風險偏好則走低。調查期間市場對美、歐銀行危機的緊張程度尚未完全消退，國際主要股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數小幅上升至6.2 (3月：3.1)，風險偏好指數則走低至8.6 (3月：10.2)。

此外，民眾景氣展望樂觀指數微揚，大額消費意願下滑。國發會最新公布的2月景氣對策信號維持藍燈，同時指標續跌，領先指標則微揚；本月調查顯示，景氣展望樂觀指數微升至-7.1 (3月：-8)，現況樂觀指數亦小幅走揚至-19.4 (3月：-20.1)；大額消費意願指數則下降至4.4 (3月：7.1)。

50%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，87%民眾預期通膨高於2%。本月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.0%，低於上個月的2.2%，仍有50% (3月：59%)的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上。

民眾對於2023年平均通膨預期值為2.6%，高於上個月的2.4%，有高達87% (3月：70%)的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。民眾對於經濟成長率趨保守，而對於通膨預期仍偏上。

國泰金本次國民經濟信心調查結果是在2023年4月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4,489份有效填答問卷。