4月美銀美林經理人調查 看好投資級債與高品質股票

銀行業風波掀開連續升息後的影響效果，隨著第1季企業財報揭開序幕，獲利持續下修與保守的財測，加上聯準會官員仍堅持審慎對抗通膨，後續市場走向變數仍多，綜合彭博資訊等外電新聞援引4月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人仍顯悲觀，淨29%經理人減碼股票、淨10%加碼債券為2009年3月金融海嘯以來最高，現金配置比重持平於5.5%的高水位，在擔憂信用緊縮與經濟衰退下，近五成經理人看好投資級債表現將優於非投資級債、比例為記錄來最高。

在這次調查中，淨63%及68%經理人預期全球經濟與企業獲利將在未來12個月進一步惡化，比例為近四個月最高，悲觀看法也使債券的淨加碼程度創金融海嘯來最大，49%經理人看好未來12個月投資級債表現將優於非投資級債、比例創紀錄來最高。

對通膨與升息的預期，有淨84%經理人看好整體通膨將在未來一年內下滑，淨58%預期短期利率將走低、比例為2008年11月以來最高，不過，也仍有近九成經理人認為未來12個月通膨將維持於高於趨勢的水位。對於這波升息循環利率終點看法則為五五波，49%經理人預期聯準會將於五月份再升息一碼後結束本波升息循環，另外，51%則認為終點利率可能升至5.25~5.5%或以上，高於2003~2007升息循環的利率上緣。而就降息的預期而言，認為聯準會降息循環將在2024第1季啟動的經理人比例佔35%最高、其次為2023第四季的28%、2023第3季的14%。

4月經理人轉入美股、債券、消費耐久財與健康醫療，轉出歐元區、英國、原物料與金融，整體而言為轉出循環類股轉進防禦類股。經理人最看好的區域為新興市場、最青睞的產業則是健康醫療與民生消費等防禦性產業，此外，經理人也持續偏好高品質股票投資、比例高達近八成。

就風險而言，銀行信用緊縮與全球經濟衰退為本月最大尾端風險，而高通膨可能使央行偏鷹則緊接其後，比例分別為35%與34%，第三則為系統性信用風險，而可能引發信用事件的因子中，有48%經理人認為可能來自美歐商業不動產，25%認為是美國影子銀行。就最擁擠交易而言，做多大型科技股、放空美國銀行股與做多中國股票分居前三名。

4月美銀美林經理人調查於4月6至13日進行，對管理7,280億美元資產的286位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧分析，長期以來股債市波動指標通常是亦步亦趨，近期卻有明顯分歧的表現，值得特別留意，目前的債市波動正反映對經濟衰退風險升高的看法，而股市則是樂觀預期聯準會的降息情境，但黏著的通膨與仍緊俏的就業市場使得聯準會的寬鬆前景受限，若企業獲利的惡化最終主導了市場表現，須慎防風險性資產較大的下行壓力。

富蘭克林證券投顧說，「債優於股」的資產配置，以聚焦高債息與高股利收益機會的美國多元收益平衡型基金為核心配置，擔心經濟衰退者可趁殖利率反彈時增持高評級複合債券型基金，卡位債市多頭行情。面臨企業獲利前景不明之際更須精選高品質標的，看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，中長線仍看好趨勢商機(AI/數位轉型/氣候變遷)和政策受惠題材(中國/亞洲股市)，空手者可採逢震盪加碼或定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，相信利率攀升走勢已大部分反映，在利率大幅攀升與利差擴大下，接下來幾年「收益」在投資總回報中的角色將更顯重要，看好債優於股的投資機會，其中投資級債就總回報、收益與風險管理而言，將更具優勢。雖然企業獲利可能是接下來投資股市的最大風險，不過仍能藉由精選標的，尋找在獲利與現金流量具備韌性且有管控成本能力的企業，以及穩定配發股利與股利持續成長的企業，長期而言，能持續配發股利的往往是管理良好且財務健全的企業。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，銀行業風波增添市場的不穩定性，使聯準會對抗通膨之路更加複雜，須慎防市場過度樂觀期待降息，在因應景氣走緩或甚至可能衰退情境下，看好高品質公債、投資級企業債或抵押債的防禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、景氣放緩不利經營的衝擊，所幸藉由精選標的、仍不乏優質的投資標的與機會。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利分析，針對嚴重信用事件、量化緊縮、停滯性通膨、金融抑制*、去全球化與氣候通膨等六種情境分析，在多數情境下，不論總經指標如何變動，對於基礎建設股票的影響多為正向。而基礎建設次產業跟經濟循環的連動性不同，主動調整公用事業及使用者付費資產的比重有助優化投資組合，為投資人爭取較佳的長期投資成果。採取不受大盤指數的主動管理策略，讓經理團隊可因應各種總經情境彈性調整配置。