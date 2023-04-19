獨／公股、農會不打了 合庫金改選上演大和解

合庫金改選上演大和解。據知情人士透露，原本一觸即發，即將在6月16日股東會登場的合庫金改選公股與農會之戰，在財政部對農會釋出善意之下，將以大和解收場，儘管雙方已各自找好委託書徵求通路，但由於在席次分配上雙方已談妥，因此原先預備的委託書徵求通路現階段已處於「備而不用」狀態。

據指出，最大關鍵在於財政部與農會方面均願意各讓一步，農會願意維持現有的二席董事席次不變，不再透過徵求委託書來取得第三席，而財政部這裡也願意在銀行董事席次上，再多給農會一席。這也是合庫金董事長雷仲達在轉戰兆豐金董座之前，在合庫金所完成的「最後一項重要任務」；相較於三年前合庫金改選，財部與農會雙方大打委託書徵求戰，這次在委託書徵求戰正式開打之前就先和平落幕，可說相當難得。

財政部為首的公股陣營，今年原本有包括合庫金、國票金、彰銀等三家轉投資的金融事業的改選戰役要打，但如今卻全部上演「大和解」的場景，在歷年來可說頭一遭有公股涉及的金融機構改選，全面以官民和解收場。

首先是彰銀基於先前對金管會因為買下保德信而作出的全面退出彰銀改選的承諾，使得今年彰銀的改選不但不打選戰，還提前讓公股完成席次全拿，再者是國票金改選，在18日上演公股、旺旺、耐斯三大股東全面大和解並簽下協議書，如今合庫金的改選，原本公股與農會雙方情勢緊張，現在雙方也願意各退一步來完成席次分配協商，至此，今年與公股相關的國票金、彰銀、以及合庫金的董事會全面改選，已全面確定和平落幕，不用大打勞民傷財的委託書徵求戰。

據透露，此次合庫金改選最後能達成協商共識，除了雷仲達數月來積極親向農會進行協商談判之外，財政部及農會雙方都願各讓一步是最後關鍵，農會同意維持金控董事二席的現狀，另外由財政部為首的公股陣營（包括信合社）掌握九席一般董事與四席獨董，但另一方面，財政部也願意在銀行董事會再讓出一席給農會，使農會在目前銀行有二董一監的現狀，今年可增為四席董事（因為監察人取消），等於再多出一席，因此最後雙方終於達成共識。