響應世界地球日！富邦人壽支持「淡水河川廢快篩複查」正式啟動

台灣四面環海、山峰林立，擁有超過一百條的獨立水系，約八成的川廢也順流匯入汪洋，不僅威脅大自然多樣生物生存，更經由食物鏈傷害人類健康安全。響應2023年世界地球日，長期投入環境永續議題的富邦人壽，除連續第三年深耕河川保育，與荒野保護協會合作將「川廢快篩調查計畫」二度推進淡水河流域，協助公部門追蹤垃圾問題改善、河川治理優化成果，同時響應壽險公會及各家壽險業者「為地球保險」，接力前進新北、台東執行淨灘行動，積極壯大綠色影響力守護清澈河川及潔淨海洋。

富邦人壽總經理陳世岳表示，水資源永續是生命不息的重要基礎，為實踐與倡議溯往源頭從「河」開始替「海」止血，富邦人壽自2021年起率全台企業之先，攜手荒野保護協會展開連續至少五年的川廢快篩調查計畫，延續過往完成台中烏溪、新竹頭前溪調查經驗，今年4月起正式前進淡水河流域執行複查，並運作無人機試飛為導入科技協查做好準備，期望提升未來深入其他台灣重要河域調查的涵蓋率；同時，號召各地企業同仁投入淨灘行動，共同關懷照顧新北淡水及石門、台東東河等海岸線。

過去台灣對海洋廢棄物來源掌握有限，直至荒野保護協會發布全台第一份淡水河川廢快篩調查報告，發現河邊垃圾主要為塑膠袋、塑膠瓶罐及免洗餐具等，與海洋廢棄物組成相似，可見加強對河川廢棄物的監測與清理，不僅能維護與民生活密不可分的河川潔淨，更能有效從源頭減少海洋廢棄物汙染，因此富邦人壽與荒野保護協會合作培訓企業同仁及社會大眾成為公民科學家，以單車或徒步的綠色低碳方式，實際踏訪河岸與海岸，監測紀錄廢棄物分布熱點、種類及數量等關鍵數據，並發表分析報告協助公部門優化河川治理及資源配置。

以每年關懷至少一條河川速度穩定前進，過去二年已完成台中烏溪、新竹頭前溪調查，公布數據不僅獲主管機關經濟部水利署第二河川局、第三河川局支持與運用，公私協力提升川廢清運效率、改善棄置垃圾問題，更延伸發展多元教育應用，強化全民對投入河川保育、落實減塑及減廢的重視。今年為追蹤淡水河流域整治成績，不僅已與荒野保護協會合作啟動川廢複查，並攜手國立高雄科技大學逐步搭建起無人機協作模式，以利今年首入南台灣之高雄後勁溪時發揮科技輔助監測效益，積極串聯各界共同從護一條溪開始，實現乾淨美麗的永續未來。

為強化對水資源的在地關懷與守護，富邦人壽近年來積極結合ESG與USR影響力，匯集在地單位同仁、合作學校師生等多方力量，持續推動淨溪、淨灘等環境保護行動，今年亦響應行政院環保署海岸淨灘認養、及壽險公會「為地球保險」淨灘串聯，自4月21日至5月20日期間，陸續前進已認養之新北石門風箏沙灘公園、新北淡水洲子灣興化店海岸，並加碼關懷台東金樽漁港海岸，每場平均吸引近百位同仁及保戶等熱情參與，同時搭配綠色保單服務、職場節能減碳、再生能源發電等營運策略推動，致力發揮企業永續經營影響力，實現減碳與健康並進、環境與經濟齊顧願景。