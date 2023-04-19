永豐與成大攜手產學合作 跨域創數位轉型：降人力負擔

永豐金控（2890）子公司永豐銀行與國立成功大學第二階段為期三年期產學合作自2020年開始在「新科技、新架構、新業務模式」三大核心原則下，積極投入人工智慧相關研究，除將第一階段的合作成果延續落實於第二階段業務行銷、風險決策、流程營運等應用，亦於第二階段的合作，擴增「創新、跨域之人工智慧與資訊安全」人才培育計畫；成就優化產品服務、創造優質體驗與強化數位賦能。

第二階段合作成果，在業務行銷面，數位帳戶客群精準行銷作業流程上減少40%時間，一年預估可節省行銷作業工時約1,500小時；基金商品推薦可系統化依客戶需求、喜好進行客製化行銷，提供理專推薦標的時參考；透過匯率預測分析，協助客戶判斷市場趨勢，增加交易策略深度與廣度，深化理財商品往來。另外，在現今人手一隻智慧型手機的時代，永豐銀行也致力於提升電子票券客群推播行銷精準度，提供客戶適切且精確的商品與服務。

在風險決策面，透過各分行營運數據結合周遭地理空間資訊除可評估現行分行效益外，更能建立AI模型預測合適的分行據點，以設置區域資訊整合平台方式，視覺化呈現模型預測結果及地理空間資訊，優化分行選址決策判斷程序；此研發應用並分別於2022、2023年獲經濟部智慧財產局頒發「分行據點的選址方法和選址裝置」新型專利與發明專利。此外，面對洗錢防制反資恐意識需要，藉由客戶金流歷史資訊建立數據模型，輔助永豐同仁進行客戶交易安全審查。

在流程營運面，透過建立智慧化運補計畫，可優化現有流程架構，協助分行區域現金調度決策最佳化，提升運補作業效率，降低作業頻率及人力負擔。另一方面，也跳脫傳統商業營運模式，與未來智慧工場攜手以校園金融生態經營方式，促成校園支付數位轉型，包含協助成大校園自動繳費機導入Apple Pay等行動支付工具，3分鐘即可完成校園費用繳納，降低校園現金支付比例近10%；並推出由API串接金流與資訊流的線上繳費平台，提升數位支付比例到13%，逐步實踐無所不在的場域金融發展願景。透過整合學術及企業資源，針對外部資料需求與日俱增趨勢，由成大協助開發/改寫新舊爬蟲程式，有效提升資源使用效率與豐富性，建立永豐內部資料共享交換運用的機制。

除了在上述三大面向深耕發展，永豐與成大亦持續投注資源與能量於人才文化領域，以穩固數位科技發展之市場競爭力。包含透過合辦資安攻防搶旗賽(Capture The Flag, CTF)讓資安專長人員切磋資安知識面應用及修復漏洞能力；以及針對特定AI技術進行理論教學、專題實作等為期一年的人才培育計畫，深化永豐內部AI技術實戰力。