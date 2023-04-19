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金融科技發展2.0將納入AI 金管會：擬定指導原則

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧說，8月出爐的金融科技發展方案2.0，將會把AI納入，將會定一個指導原則，讓金融業有所遵循。（本報系資料庫）
金管會主委黃天牧說，8月出爐的金融科技發展方案2.0，將會把AI納入，將會定一個指導原則，讓金融業有所遵循。（本報系資料庫）

金管會主委黃天牧說，8月出爐的金融科技發展方案2.0，將會把AI納入，將會定一個指導原則，讓金融業有所遵循。

他說，新加坡、韓國、日本對金融業使用AI都有一些抽象性原則，例如新加坡是公平、倫理道德、課責性、透明度等這幾個原則，韓國也有表示，金融業要用的話，有哪些原則要去遵循。

金管會目前只是了解各國金融業使用ChatGPT情況，多數金融業不見得有去用GPT，因為金融業也擔心，當你輸入的時候、你資料也被他拿到了、及個資外洩的問題。

他說，目前銀行公會有一個新興科技的自律規範，金管會將評估AI發展，如歐盟最近也要重新定一個規範，銀行公會的自律規範如果不能涵蓋，我們也評估是否提升法律位階。

金融業 金管會 新加坡

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