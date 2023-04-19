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台灣可行嗎？刷Apple Card賺回饋轉存帳戶 金管會這樣說

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
銀行局長莊琇媛直言，若是刷卡轉存款，在台是不可行的。（本報系資料庫）
銀行局長莊琇媛直言，若是刷卡轉存款，在台是不可行的。（本報系資料庫）

蘋果與高盛集團攜手推出Apple Card用戶專屬、年息4.15%的儲蓄帳戶，更准許刷Apple Card賺取最高3%的現金回饋，可轉存入該帳戶，等於刷卡回饋轉存款，在台灣可行嗎？銀行局長莊琇媛直言，若是刷卡轉存款，在台是不可行的。

莊琇媛說，刷卡轉存款是不可行的，因為信用卡是一個支付工具，不是一個把刷卡點數變成利息的概念。

若以後要引入台灣，要看如何引進，首先Apple在台灣不知道是否有登記，登記項目是什麼，基本上Apple是一個載具的概念，目前只看到Apple與銀行有些合作關係，金管會仍是以監理銀行為主。

4月12日台新銀和街口支付聯手推出「街利存」帳戶，也是將消費與存錢整合在一個app中，民眾打開街口支付、便可連結台新Richart「街利存」帳戶做扣款支付，帳戶存款拿3%年息優惠，支付消費也拿3%回饋。

這與蘋果和高盛最大差異是，台新Richart街利帳戶、與街口支付的3%優惠是「各記各的帳」，而非如Apple Card刷卡回饋與存款帳戶合一，回饋可以轉入帳戶中。

莊琇媛說，蘋果和高盛合作，首先要先定義，是誰提供金融服務，若仍是由高盛銀提供金融服務，就比較沒問題。

例如蘋果可能只是一個載具、或只是雙方合作發行聯名卡，就像是刷卡有紅利回饋或是權益，基本上只要跟客戶說清楚，依照合約執行，基本上就不會去做規範，我們真正要去規範的還是銀行。

但是否是如媒體報導的Apple Card用戶消費時獲得的Daily Cash現金回饋，也將自動存入帳戶，仍需了解，但若在台灣刷卡的現金回饋轉入帳戶是不可行的，因為信用卡是一個支付工具，不是預借現金轉存款，這樣也不划算。

刷卡 Apple 高盛

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