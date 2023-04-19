中信產險揪新會員 網路首投送電子禮券

線上投保旅行平安險有「禮」了！台灣人壽保險股份有限公司旗下子公司中國信託產物保險股份有限公司（簡稱「中國信託產險」）限時推出「會員首投獲50」活動，即日起至2023年6月30日，加入中國信託產險網路會員並完成第一筆投保，不限投保金額及商品，即獲新臺幣（下同）50元電子禮券，還有機會抽中「GOGORO VIVA」電動車。

疫後國外旅遊大爆發，今年1至2月國人出國旅遊突破134萬人次，全方位保障的旅行平安險（簡稱「旅平險」）尤其重要。中國信託產險表示，部分民眾出國保障僅靠團費刷卡贈送的旅平險，保障範圍通常僅限搭乘固定車次或航班等運輸工具期間，加班車、包車或包機等非固定班次的交通工具不僅沒有保障，萬一旅途中遇到意外傷害或突發疾病，根本無法獲得理賠。中國信託產險特別提醒，完善的旅平險應包含意外身故、失能給付、海外突發疾病健康保險3大保障，外加「班機延誤或取消」、「行李延誤」旅遊不便險等多項險種，才能全方位保障玩得安心。

只要在旅平險保障生效前一小時，透過中國信託產險24小時網路投保專區投保，以日本5日遊為例，五天保費千元有找、僅需871元，即有意外身故及失能保險1,000萬、意外傷害醫療保險及海外突發醫療保險各100萬、重大燒燙傷保險150萬及搭乘公共交通工具意外身故、失能保險金200萬元以及個人旅行綜合保險，其中個人旅行綜合保險還包含班機延誤保險、行李延誤保險、個人責任保險、旅行期間居家竊盜補償保險共14項保障，每天一百餘元即有千萬元的保險保障。

為了回饋保戶，即日起至6月30日止，於中國信託產險網投專區投保任一險種，輸入活動代碼CTBC8888，即享「會員首投獲50」電子禮券，可於超商、便利商店等店家使用，投保汽機車強制險同享優惠。另外，網投汽車強制險還可省保費330元，機車強制險一年期省145元，二年期省215元，動動手指5至10分鐘，輕鬆搞定車險，也保障心愛家人的乘車安全，活動詳情請洽中國信託產險網投專區查詢。