勤業眾信整合四方針 實現金融業ESGx誠信x公平待客之道

勤業眾信聯合會計師事務所今（19）舉辦「金融服務業誠信經營暨公平待客之道-永續金融社會及治理層面標竿論壇」，在ESG永續經營的治理架構下，金融業被賦予更多對於社會（S）及治理（G）面向的期待，金融業已挹注許多資源，期能更有效率的進行議題的整合。勤業眾信歸納，金融業能以整合「誠信經營、公平待客、普惠金融、ESG永續」四大項目為方針，以讓挹注的資源發揮綜效。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務資深執行副總經理劉曉軒表示，過去在ESG議題中，多著重於環境（E），而金融業為政府特許行業，背負社會的期待，在永續的浪潮之下，更應該回歸「以人為本」的核心概念，從社會（S）及治理（G）面向展開更高的格局視野經營之，以達到友善金融的目標。此外，所謂「誠信經營」是企業永續的關鍵，企業需制定全盤性且從上而下地推動策略，體現公平待客之道、形塑企業文化。但由於金融業在法令遵循、公平待客、誠信經營等，已經挹注了大量資源，未來應以整體策略與全公司角度出發，同時，加強對誠信行為風險熱區的監控與資源規劃，以鞏固實踐誠信經營、公平待客之基石。

財團法人金融消費評議中心總經理洪令家指出，台灣即將進入超高齡社會的趨勢已不可逆，高齡人口照顧與保護成為必要重視的議題，伴隨而來的是高齡人口比重增加，對於友善服務的需求也會同時提升，超前布局未來高齡社會對金融機構帶來的危機，讓金融機構成為消費者的第一層防護罩，實現對社會的承諾。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務執行副總經理江榮倫表示，為了持續強化金融機構在誠信經營與行為風險管理的力道，台灣金管會從2022年開始陸續採取多元的監管機制，引導金融機構在理專舞弊、高齡金融剝削、保護消費者權益等面向，能夠展現更好的公司治理成熟度；他建議可從行為風險治理出發，先找出公司比較可能發生的誠信行為風險熱區，並透過新興科技的幫助，例如流程探勘、AI模型分析、網路關聯分析等，以更智慧的方式把行為風險整合在一起，把資源放在對的地方，配合高階主管當責機制之設計，有效督導公司運作。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務副總經理李介文說明，在現行的ESG潮流趨勢下，金融產業除了對於減碳、綠色金融議題持續關注外，也應該同時針對弱勢客群及公司誠信治理進行強化，除了可以發揮領頭羊的社會影響力之外，也可以透過完整的ESG治理架構，來符合國際評鑑期待，並實現永續金融的社會目標。