繳稅省錢必刷技 「這」張卡享分期0利率還能賺日圓！

綜所稅報稅季即將到來，民眾想透過分期減輕繳稅負擔，但又想賺取銀行提供的現金回饋，只要使用國泰世華信用卡，就能魚與熊掌兼得。

自5月1日起至6月3日止，只要刷國泰世華卡繳納「111年度綜所稅」，不限金額皆免手續費，單筆繳稅金額達新臺幣3,000元以上，即享分期12期0利率。不僅如此，國泰世華延續去年回饋外幣的作法，卡友持世界卡 、CUBE卡刷卡繳綜所稅，現金回饋將換匯為等值日圓，匯入正卡持卡人的國泰世華銀行外幣存款帳戶。單筆稅款金額達新臺幣1.5萬元以上，免登錄即享繳稅金額0.25%等值日圓回饋、單筆繳稅金額達新台幣100萬元以上，更享繳稅金額0.35%等值日圓回饋；若是國泰世華銀行財富管理貴賓 最高享0.38% 等值日圓回饋(最高回饋新臺幣35萬元，相當於150萬日圓)。

國泰世華銀行信用卡暨支付金融部協理廖述健表示，疫情解封加上日圓兌台幣匯率處歷史相對低點，民眾積極換匯準備到日本旅遊。看準國人對日圓的需求，這次綜所稅活動特別設計以日圓進行回饋，以財富管理貴賓單筆繳稅金額500萬元為例，刷CUBE卡繳稅除享12期0利率，還可獲得新臺幣19,000元的等值日圓回饋(相當於8萬日圓)，客戶不僅可以更有效運用資金，在獲得日圓回饋後，還可直接運用並進行後續的旅遊及理財規劃，雙重回饋非常有感。

好康優惠還不只這些，繳稅期間刷CUBE卡或世界卡繳稅金額達1.5萬元以上，且同時持有CUBE卡及國泰世華銀行台幣存款帳戶的卡友，還有機會抽中最高30萬元現金(抽獎獎金為中獎者之綜所稅刷卡繳稅金額，獎金最高30萬元，繳稅金額越多，中獎金額越高)。

若還不是國泰世華銀行存款客戶，只要在繳稅期間內刷CUBE卡或世界卡繳稅金額達1.5萬元(含)以上，並於6月底前完成開立「台/外幣帳戶」後登入CUBE App，即可享有300元現金回饋；刷CUBE卡或世界卡繳稅金額達30萬元(含)以上，於6月底前完成開立「台/外幣帳戶」後登入CUBE App且進行轉帳、繳費或換匯交易，再享1,000元現金回饋，最高可享1,300元，卡友快趁此時開戶，先領高額回饋，再運用CUBE App多樣創新功能，幫您聰明理財。

國泰世華銀行也提醒有分期需求的卡友，記得於繳稅前至國泰世華銀行網頁申請「分期付款預約」服務，方便卡友快速繳稅、即時分期。同時體貼卡友綜所稅繳稅額度使用需求，今年亦持續推出「一次付清線上申辦臨時額度調整」服務，申辦成功後可馬上刷卡繳稅，繳稅金額不會佔用信用卡原有可用消費額度，卡友可依自身需求靈活繳稅，創造更大的財務運用空間。