凱基證傳將併購群益證 是內線還是炒作？金管會要查

市場傳出開發金旗下凱基證券有意併購群益證券，4月14日當天群益證券爆量大漲近10%，立委關切是否有內線交易或是炒作的可能。金管會證期局長張振山表示，目前看來都有可能，但要有證據證明，證期局已成立專案了解當中。

金管會主委黃天牧今赴立法院「為因應金融業導入人工智慧(Artificial Intelligence)科技，如何跨部會強化數位基礎建設、擴展金融科技監理路徑與完善資安法規，以加速我國金融科技發展」進行專題報告。

14日市場傳出凱基證券要併購群益證券，當天下午凱基證券及群益證券都陸續發布重訊，澄清無此事。黃天牧表示，兩家券商對外都說沒有這件事，目前金管會還沒拿到兩家券商的說明。

立委曾銘宗問，兩家都是金管會特許嚴格管制的金融機構，是否有內線交易或是炒作的可能？證期局長張振山表示，證交所已經成立專案著手調查是否有內線交易或炒作的問題，但需要有證據說明，確認後才能依法辦法，現在看來 都有可能。

當天（4月14日）群益證漲了9.6%，成交量逾1.9萬張，但群益證前一天成交量僅約千張。曾明宗說「這是非常、非常異常的情況」。這麼異常的情形，要金管會證期局去了解。

黃天牧說，以前發現金控會透過訊息傳播製造股價，因此要求各金融機構在揭露消息時要非常慎重，否則該被苛責，證期局會以交易異常情形去了解此案。曾銘宗要求金管會提供查核報告，張振山表示10天內會給報告。

張振山受訪表示，業內只要有傳出併購消息，不管是真的假的，股價都會有波動，證期局會去查是否有炒作或內線交易，消息若是真的就是內線消息，假的就是炒作。證期局也會同步查證兩家券商併購的消息是否屬實。