Apple Card祭高利存款能否登陸台灣？金管會畫紅線

Apple Card祭高利存款能否登陸台灣？金管會畫出紅線，銀行局長莊琇媛在19日財委會後受訪時明確指出，必須釐清「金融服務是否由金融業提供？」倘若不是，就形同「刷卡變存款」，金管會將不允許，她形容高盛和蘋果的合作：「近似聯名卡」概念，如果國銀採取這樣的合作模式，應不抵觸台灣現行的規範。

蘋果在官網宣布Apple Card 用戶可選擇使用高盛的儲蓄帳戶來增加Daily Cash獎勵，並提供4.15%的高利，今日引發市場矚目，媒體關注未來是否訂定現金回饋、刷卡轉存款，手機複合式金融的規範？對此莊琇媛回應，首先要先定義，誰來提供該金融服務，若該金融服務是和高盛合作，由於高盛是銀行，因此仍屬金融服務。

莊琇媛認為，高盛與Apple Card的合作模式，屬於與客戶合作的策略合作方案，接下來彼此協商成本分攤，就沒有問題；她舉例，就如同現在銀行信用卡提供機場接送等服務，如果是這樣，就不會抵觸現行規範，因為金融服務仍是高盛提供，蘋果只是載具而已，「就有點類似『聯名卡』概念」，如果是這樣的話，就不會「刷卡變存款」。她強調，刷卡變存款是不行的，「不可能把點數變利息」。

至於該服務以後要引進台灣的可行性，莊琇媛表示，就要看如何引進。目前蘋果在台灣的金融服務形式僅止於Appe Pay，與銀行合作綁信用卡，是載具的概念，目前尚未有國銀對此提出申請新服務，蘋果也沒有來問是否要與台灣合作。

莊琇媛也再三重申，金管會的紅線是「刷卡不可能直接變存款」，「因為它不是支付工具，不是拿來預借現金的。」這樣的話根本不划算，因為預借現金有預借現金的利息。