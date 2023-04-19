哪家銀行帳戶是詐團最愛？金管會下「喝咖啡、揭露、金檢」三道律令

立委鐘佳濱爆料，網路社群上點名中信銀、一銀和北富銀的銀行帳戶「價格高且優先」是詐團最愛，要求金管會徹查。財委會臨時提案通過，金管會需在9月底前公布2022年各銀行投資詐欺的人頭戶占比、7月中前完成對人頭戶前十大銀行金檢，並在9月底前向財委會提出書面報告。

鐘佳濱說，為何詐騙集團對中信、一銀和北富銀的人頭帳戶最感興趣，而不是郵局、農會和玉山？

金管會主委黃天牧說，可能是這幾家銀行服務便利、方便性較高，市占率也較高，讓不法之徒容易利用這些帳戶做人頭戶，他強調，已經要求中信銀做改善。

銀行局長莊琇媛說，中信銀警示帳戶最多，有三大主因，一、ATM多，二、數位化程度高，三、分行據點也較多。

她說，中信銀過去為了提供客戶便利，提高臨櫃轉帳金額，今年已要求中信銀提改善計畫，例如臨櫃提高轉帳額、需要加強審核，預防新增人頭戶；另外，銀行局也找了幾家警示帳戶較多的銀行「喝咖啡」。