傳凱基證併群益證？金管會要查內線交易
4月14日市場傳出，開發金（2883）旗下凱基證有意併購群益證（6005），14日群益證爆量大漲9.6%創掛牌來單日最大漲幅，外界揣測有押寶買盤提早進場卡位；今立委曾銘宗在財委會上質疑此事，證期局長張振山說，該案已請證交所專案處理，查內線交易事項，他坦言「目前看起來，內線和炒作都有可能」，並允諾10天內給報告。
張振山坦言，當天群益證交易量爆出1萬9984張，前一天是1600多張，他說，目前已請證交所做專案處理，是查內線交易事項，但目前尚未回報。
曾銘宗說，這類消息一種是內線，一種就是炒作，問金管會哪種有可能？張振山說，內線或炒作，目前看起來都有可能，但需要有證據。
黃天牧說，證期局已請證交所去處理，過去金控透過訊息傳播讓股價波動，金管會要求金融機構消息揭露必須慎重，否則就要苛責。
曾銘宗要求金管會提查核報告，張振山允諾10天內給報告。
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