快訊

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

40年背不壞！國民背包「JanSport」結束代理 網感慨：耐用又不貴

傳凱基證併群益證？金管會要查內線交易

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
證期局長張振山。記者黃煜穎攝影／報系資料照
證期局長張振山。記者黃煜穎攝影／報系資料照

群益證日前曾發重訊否認「凱基證將併群益證」報導。圖/凱基證提供
群益證日前曾發重訊否認「凱基證將併群益證」報導。圖/凱基證提供

4月14日市場傳出，開發金（2883）旗下凱基證有意併購群益證（6005），14日群益證爆量大漲9.6%創掛牌來單日最大漲幅，外界揣測有押寶買盤提早進場卡位；今立委曾銘宗在財委會上質疑此事，證期局長張振山說，該案已請證交所專案處理，查內線交易事項，他坦言「目前看起來，內線和炒作都有可能」，並允諾10天內給報告。

張振山坦言，當天群益證交易量爆出1萬9984張，前一天是1600多張，他說，目前已請證交所做專案處理，是查內線交易事項，但目前尚未回報。

曾銘宗說，這類消息一種是內線，一種就是炒作，問金管會哪種有可能？張振山說，內線或炒作，目前看起來都有可能，但需要有證據。

黃天牧說，證期局已請證交所去處理，過去金控透過訊息傳播讓股價波動，金管會要求金融機構消息揭露必須慎重，否則就要苛責。

曾銘宗要求金管會提查核報告，張振山允諾10天內給報告。

金管會 證交所

延伸閱讀

國民黨抗議！曾銘宗：民調7成2民眾認為陳耀祥該下台

就安基金補助三千萬高市府撤案 藍委：坐實小金庫質疑

多數藍委籲快徵召侯友宜 陳玉珍對郭台銘有信心

郭台銘喊「給我30天」 藍委：立委們大多希望盡快徵召

相關新聞

金管會提95件投資詐騙廣告 臉書下架4成、Google沒理

投資廣告詐騙層出不窮，金管會主委黃天牧說，從4月10日到17日，證券周邊單位共提出95件投資廣告詐騙，其中Meta（Fa...

預先釐清3問題 避免親屬為爭產失和

隨著台灣逐漸步入超高齡社會，有愈來愈多的國人遇到房產繼承的問題…

淨零排放標竿 奇美再度發行SLB

奇美實業於4月19日發行今(2023)年首檔可持續發展連結債券(SLB)，發行金額為新台幣21億元，發行期間為5年，票面...

凱基證券攜手櫃買中心 邀請9家企業赴星引資

為吸引更多外資投入台灣資本市場，櫃買中心與凱基證券合作赴新加坡舉辦「2023台灣企業日」投資論壇，凱基證券總經理方維昌表...

傳凱基證併群益證？金管會要查內線交易

4月14日市場傳出，開發金（2883）旗下凱基證有意併購群益證（6005），14日群益證爆量大漲9.6%創掛牌來單日最大...

響應淨零排放 奇美再發永續發展債券

櫃買中心表示，奇美實業今天發行第2檔可持續發展連結債券（SLB），發行金額為新台幣21億元，發行期間為5年，票面利率1....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦