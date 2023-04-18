全台6場 合作金庫商業銀行辦「企業巡迴名人講座」

全球經濟自2020年起因新冠肺炎快速擴散至全球並打亂供應鏈，以及極端氣候造成糧食價格上漲等因素使通膨大幅攀升，改變部分產業經營模式及一般民眾消費習慣，在後疫情時代，商業模式及消費行為皆已改變，如何因應變化並促使「產業升級」實屬重要課題。

合作金庫銀行今(2023)年4月~8月以「通膨壓力及疫後經濟之轉型」為主題，分別於高雄、台中、台南、宜蘭、桃園及台北共舉辦六場講座，特別邀請財信傳媒集團董事長謝金河及台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德2位重量級講師為主講人，剖析疫情肆虐後全球經濟劇變的效應，引領講座參與者從中找尋應變對策與企業升級之契機，首場於2023年4月18日高雄漢來大飯店盛大開場。

合作金庫銀行近年在雷仲達董事長帶領下，在中小企業放款、協助均衡區域發展、金融知識宣導及提升服務品質之各項業務辦理成效良好，獲金管會評選為2021年績效優良之銀行，並榮獲2022年第11屆菁業獎「最佳中小企業金融獎」及「最佳個人信託金融獎」雙項特優。

因應後疫情時代，合庫以企業永續發展為承諾，以公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、永續金融及社會共榮此六大面向發展永續策略藍圖，期望藉由本次「企業巡迴名人講座」發揮金融業影響力，協助企業轉型，提升產業競爭力，另本次舉辦講座的餐盒優先使用喜憨兒烘焙工場之產品，以善盡企業社會責任，並與客戶一同邁向永續發展未來，充分發揮金融業核心價值。