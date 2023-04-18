上市櫃公司大陸投資匯回金額 1144億創史上新高

金管會18日公布最新的大陸投資匯回金額，根據最新統計，2022年全年國內上市櫃公司自大陸匯回的投資收益總金額達1144億元，創下史上新高紀錄，累計匯回合計7040億元，占累積原始投資金額2兆7032億元的26.04%。

金管會分析，上市、上櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大，對此金管會證期局副局長張子敏分析原因指出，主要和上市集團的股利及經營策略有關，配合集團資金規劃策略，將大陸的盈餘、出售股權收益匯回。

儘管匯回金額創新高，但在投資獲利方面，上市櫃公司在2022年的投資總獲利卻比2021年減少982億元，不過仍創歷年的次高紀錄。而在累計投資金額方面，最新統計顯示截至2022年底，上市及上櫃公司分別為2兆4486億元、2546億元，合計2兆7032億元，較2021年底增加1744億元。

金管會的統計也顯示，截至2022年底止，超過7成的上市櫃公司有赴大陸投資，包括上市公司686家，上櫃公司524家，占上市櫃總家數1682家的71.94%。

對於上市櫃公司在大陸投資金額增加，金管會對此分析，主要和上市櫃公司的經營策略、考量併購取得大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求有關。至於上市、櫃公司2022年的投資利益反而比去年減少960億元及22億元，金管會分析，主要由於塑膠工業、電腦及週邊設備業、水泥工業，受市場需求下滑及原物料價格上漲影響所致。

對此張子敏也引述統計數字說明，大陸投資獲利成長前三大產業，分別為半導體產業、電子業及其他電子零組件產業，投資獲利分別增加195億、160億、68億，至於投資獲利減少的前三大則分別為塑化業在2022年投資獲利較2021年減少403億，電腦及週邊設備減少360億，水泥工業減少205億。

而對於其他海外地區的投資及獲利最新統計，金管會統計顯示截至2022年底止，上市櫃公司合計1289家赴海外投資，占比76.63%。

在累計投資金額方面，截至2022年底止，上市公司累計投資7兆739億元，上櫃公司7768億元，合計7兆8507億元，較2021年底增加6981億元，主要仍與併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資有關，且上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大，業界人士指出，其中台積電為首的半導體產業供應鏈赴美投資應有相當影響。