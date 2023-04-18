今年壽險保費收入、財務操作前景 國壽、台壽總座這麼說

美國激烈升息，使壽險業面臨保費收入「入不敷出」難題，對於今(2023)年保費收入能否起死回生，國泰人壽總經理劉上旗今（18）日回應，保費要成長確實比過去更有挑戰性，但結構性問題調整過後，保險員商品販賣能力與專業度將提升，相信未來將漸入佳境。

壽險公會理事長陳慧遊今天在2023世界地球日前夕，邀請副總統賴清德、21家壽險總經理共同宣布舉辦全台22縣市接力淨灘活動，宣示壽險業積極推動淨零碳排的決心。

對於壽險保費收入前景，劉上旗會後受訪時回應，壽險業2026年就要接軌新制度，國人平均保障性商品的保費與保額不足，加上台灣為高齡化社會，商品需要轉型，所有業者都在調整商品結構，以前容易販賣的儲蓄商品相對變得較少，投資型商品又較貼近資本市場，保費成長會比以前更有挑戰性。

至於保費收入是否有機會起死回生？劉上旗回應，「不至於起死回生，因為沒有死啦！」因屬結構性的問題，經過短期調整後，10多萬名業務員的商品販賣能力、專業度，及保戶的接受度提升，保費收入會漸入佳境。

市場預期聯準會今年5月將是最後一次升息，展望今年金融市場表現，台灣人壽總經理莊中慶表示，美國不再快速升息，讓保險公司更能掌握景氣變化，不管在資產配置或財務操作上，保險公司都更有把握因應環境變化。

在保費收入方面，莊中慶表示，保險公司致力讓保險業務回歸到保險專業，會影響新契約保費收入，但長遠來看可讓保險公司更健康，台灣社會高齡化，許多民眾退休準備不足，對保險公司而言是新的市場，可協助政府在長照方面，補足一般人對退休準備不足的缺口。

金管會先前開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，莊中慶表示，金管會給業者開了一扇門，讓壽險大股東增資壓力不要那麼重、能向社會大眾募資，相信每家公司都會考慮，要透過股東，還是到市場上募資，金管會讓保險業多了一個募資管道，絕對是好事。

莊中慶表示，保險業過去只能發無到期日的永續債，如今可以發行10年、15年的固定利率債券，和發公司債是一樣的意思，可以讓游資充沛的企業來買。至於台壽今年會不會考慮發債籌資，內部正在計算，這牽涉到資本適足率（RBC）是否充足，每家保險公司都會評估。