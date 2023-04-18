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保險買氣衰退 業者：持續調整保險產品

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
根據壽險公會統計，今年首季總保費收入新台幣5416.38億元、年減19%。示意圖／ingimage
根據壽險公會統計，今年首季總保費收入新台幣5416.38億元、年減19%。示意圖／ingimage

升息有助保險業調整體質？今年保費收入減少近2成，國泰人壽總經理劉上旗18日指出，業者正積極評估社會結構與民眾需求的改變，調整保險產品的內容。台灣人壽總經理莊中慶則表示，隨著升息進度放緩，業界對景氣預測能力有所增加，長遠來看，業界體質會更健康。

保費收入減少約2成

根據壽險公會統計，今年首季總保費收入新台幣5416.38億元、年減19%。壽險公會解釋，因美國持續升息，提高客戶對保單宣告利率調漲的期待，但壽險業者宣告利率調整幅度相對保守，以致客戶保持觀望或轉作其他資金用途。

劉上旗指出，今年保費收入銳減，與企業轉型、社會結構高齡化有關，目前保險業者都在調整商品結構，且保險業財報將在2026年將接軌「IFRS 17號公報」，有望能改善保險業的經營體質。

調整保險產品結構

但他也指出，投資性保險商品買氣下滑，與跟投資市場前景不明朗，客戶投資態度趨於保守有關，未來保費成長仍有許多挑戰。劉上旗說，目前許多專業的從業人員都會開始評估生活水平、民眾多元的需求，販售的專業能力有所提高，讓民眾更能接受保險產品，估計「未來就會漸入佳境」。

中華信評日前也指出，2022年經歷過防疫險的鉅額虧損後，平均資本水準不太可能恢復到先前的水準。不過，壓力已隨著防疫險保單在今年上半年陸續到期，以及多輪現金增資而有所緩解。估產險業核保利潤今年可望逐漸恢復，明年將恢復常態。

盼政府助增資管道

面對聯準會持續升息，影響國際景氣，壽險是否受到影響？莊中慶指出，過去國際快速升息的狀況應不會再發生，業者對景氣的預測能力也有增加，在資產運用與操作上更有彈性，業者也持續評估社會結構變化對保險的影響，長遠來看，保險業的體質會更加健康。

金管會日前開放保險業發行十年以上的公司債，莊中慶說，這對保險業一訂有幫助，因為有了更多元化籌資管道，幫助產業擴增自有資本，更減緩了增資的壓力。針對金管會修正保險業計算資本適足率的方式，莊中慶則指出，目前該措施的影響還沒有很明確。

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