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中華電信與LINE合推5G服務 雙方深度合作虛實整合業務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）與LINE攜手推出 LINE MOBILE 5G服務，提供599、799、999、1,399元等四種方案。LINE表示，資費中包含贈送市話時間，加上LINE Points點數回饋、LINE Music鈴聲服務、LINE貼圖代幣，以主打年輕人市場為目標。同時也透過LINE Pay可支付費用、Hami Points可在LINE Taxi使用，為消費者帶來OMO、虛實融合的生活體驗。

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懶人包／LINE MOBILE配中華電信有便宜5G吃到飽嗎？月租費差異、怎麼申請、免費拿LINE POINTS一次看

文化部長史哲也出席活動，因LINE與中華電信都有優秀的內容事業，史哲期許兩大生態系結合，以5G為開端創造多元綜效，推動更多好的內容。

LINE Mobile為LINE在台灣推出的MVNO電信服務，在5G與中華電信合作後，中華電信與LINE也擴大結盟，在中華電信網路與門市可以LINE Pay綁定信用卡支付申辦方案、LINE點數可以折抵預繳款，中華電信即起在Hami Pay App開啟LINE TAXI網路叫車服務，Hami Points可以折抵車資。

LINE 5G

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