搶攻綠色產品商機 郵政商城有專區銷售

中華郵政公司近年來積極推動ESG永續發展，落實企業社會責任，支持台灣在地小農，用心把關綠色商品，讓民眾能安心購買，持續朝淨零生活目標努力。為響應世界地球日，於今（18）日盛大舉辦「『i永續，安心買』輕鬆愛地球 郵我開始」記者會，向外界介紹郵政網路商城的綠色環保產品。

中華郵政公司副總經理邱鴻恩表示，目前與臺灣菸酒公司、正隆公司、白雪企業及中華汽車工業等四家具有環保標章的企業合作，共有35項商品，估約營業金額有300萬元，未來還會繼續與具有環保標章的廠商合作，提供更多商品給民眾選購。

中華郵政公司表示，即日起至5月31日止，於i郵購網路商城「i永續，安心買」活動專區，單筆訂單消費滿新台幣1,000元即送100元紅利購物金點數，滿2,500元即贈送獨家環保食物袋，鼓勵民眾支持環境永續，歡迎至i郵購活動專區 (https://bit.ly/3yq5tqA) 選購。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，郵政公司今年成立永續發展委員會， 實踐2050淨零排放目標，鼓勵民眾從簡單的日常消費行為來輕鬆愛地球， 可至i郵購或下載行動郵局APP快速選購具有環保標章、友善環境或臺灣在地的綠色商品，並歡迎更多夥伴加入郵政生態圈，攜手創造台灣永續共好及社會良善循環。

行政院環境保護署實施環保標章制度已逾30年，鼓勵廠商以降低環境污染及節省資源消耗等方式設計製造產品，對環境保護及節能減碳具相當助益。本次記者會現場展示許多具環保標章或友善環境的商品，包含台酒易洗樂、蒲公英環保衛生紙、白雪愛天然洗衣精、洗碗精及eMOVING電動機車等，呼籲民眾從購買環境友善產品、自備購物袋、避免使用一次性商品開始，進而落實「全民綠生活」。