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今年首季壽險初年度保費 年減近四成

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

金管會控管投資型保單，加上聯準會激烈升息衝擊美元保單銷售，令壽險業的業績欲振乏力。根據壽險公會統計，今(2023)年第1季，壽險業初年度保費收入合計1,642億元，較去年同期大減39.4%，其中又以投資型保單衰退幅度53.9%最為嚴重，傳統型保單則是年減25.9%。

壽險公會數據顯示，今年第1季，壽險業初年度保費收入合計1,642億元，年衰退39.4%，其中傳統型初年度保費為1,037億元，年減25.9%，投資型為605億元，年減53.9%。

據統計，包括國泰、富邦、南山、新光與中國人壽等五大壽險，3月初年度保費（FYP）合計超過400億元，且相較2月，各家公司都有兩位數以上的增長幅度，顯示主要壽險公司的業績已較今年1月與2月谷底回升。

壽險公會指出，今年首季初年度保費收入（加計負債）裡的各險別統計，壽險為1,120億元、占68.2%，較去年同期衰退25.8%；年金險397億元，占24.2%，較去年同期大減63.6%；傷害險占1.9%；健康險為5.7%，較去年同期增加9%。

若進一步細分，壽險傳統型保單的初年度保費為885億元，年減27%，投資型為234億元，年減20.9%。在年金險部分，傳統型初年度保費26億元，年減64.5%，投資型370億元，年減63.5%。

以各個通路業績來看，初年度保費收入中，壽險公司本身行銷體系762億元、占46.43%；銀行經代保代通路626億元、占38.17%；傳統保經代占15.41%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行保經代通路與壽險公司的比率約為0.42：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會指出，今年首季壽險業保費收入合計5,416億元，較去年度6,686億元減少19%；其中初年度保費計1,642億元，較去年度2,712億元減少39.4%，續年度保費收入為3,773億元，較去年度3,973億元減少5%。

壽險業 保費

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